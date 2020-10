Da un lato le nuove restrizioni contenute nell’ultimo dpcm approvato nella notte, dall’altro la mancanza del potenziamento del sistema di tracciamento dei contagi, nonostante siano state implementate le risorse economiche a disposizione. Le parole della Fondazione Gimbe sui tamponi sono chiare e nette: «Si scaricano sui cittadini le responsabilità del controllo epidemico attraverso restrizioni delle libertà personali». Nino Cartabellotta, presidente della fondazione che esegue un’analisi indipendente sui dati della pandemia, è molto critico rispetto all’attuale funzionamento del sistema di testing & tracing che è stato messo in piedi dal governo dal mese di agosto in poi.

Gimbe sui tamponi, il monitoraggio della situazione

Il piano Crisanti – che prevedeva 300mila tamponi al giorno – è rimasto ad oggi un miraggio e le conseguenze sono rappresentate dal numero elevato di richieste, dal fatto che gli istituti sanitari non riescano a smaltirle e dal fatto che l’effetto collo di bottiglia che si viene a creare non faccia altro che favorire ancora la diffusione del contagio.

Il problema sta nella differenza tra il numero dei tamponi totali a livello giornaliero e quelli dei casi effettivamente testati (non, ad esempio, il secondo tampone di controllo dell’avvenuta negativizzazione). Al momento, i tamponi che rintracciano nuove positività sono potenzialmente 67mila al giorno (l’incremento rispetto ai 35mila al giorno – media che si è mantenuta costante dal 3 giugno in poi – c’è stato, ma non è sufficiente). Tuttavia, la distribuzione nazionale di questo tipo di test è molto diversa, ci sono profonde distanze tra alcune regioni del centro e del nord e alcune regioni del sud (su 100mila abitanti, i casi testati in Sicilia sono stati poco più di 3mila, mentre – sempre su 100mila abitanti – i casi testati in Lazio sono stati poco più di 8mila). Inoltre, le attività di testing non sono aumentate significativamente con l’aumentare della diffusione dell’epidemia negli ultimi giorni.

Gimbe sui tamponi e gli effetti del nuovo Dpcm

Gimbe sui tamponi riconosce che comunque il governo ha provato a prendere delle contromisure: il fatto, ad esempio, che da ora in poi basterà un solo tampone negativo (invece dei due previsti inizialmente) permetterà di recuperare almeno 20mila casi testati al giorno. Inoltre, il bando sui tamponi rapidi – che ha previsto l’acquisto di 5 milioni di questi particolari test – potrà effettivamente dare una spinta alle diagnosi precoci. Ma Cartabellotta sottolinea: «Se le azioni messe in campo aumentano in termini assoluti la capacità di testing & tracing, l’aumentata disponibilità di tamponi molecolari e rapidi è ancora inadeguata sia per la crescita esponenziale dei nuovi casi, sia perché sarà in parte assorbita dalla diagnosi differenziale tra infezione da SARS-COV2 e influenza stagionale».

Da qui il corollario: si è preferito istituire misure ancor più restrittive nei confronti dei cittadini – attribuendo in qualche modo a loro la responsabilità sul contenimento della pandemia – e non a effettuare quelle operazioni di analisi che sarebbero state necessarie a circoscriverla in poco tempo.