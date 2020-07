L’influencer e stilista Gilda Ambrosio, ultima ex ufficiale di Stefano De Martino, dimentica il conduttore ‘del momento’ (come lui si auto definisce) e vola tra le braccia di Gabriele che vive e lavora a Ibiza, come responsabile del club DC10.

I due in gran segreto fanno coppia da mesi e sui social non si mostrano mai insieme o in atteggiamenti intimi. Ma non appena hanno aperto le frontiere, la Ambrosio è volata nella Isla per ricongiungersi immediatamente con il suo fidanzato.