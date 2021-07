Il Giardino dei Tarocchi cancella le recensioni negative sul parco non accessibile ai disabili

Tutto è cominciato con una denuncia social di Sofia Righetti, attivista femminista intersezionale e campionessa paralimpica di sci alipino su Instagram. In un lungo video ha raccontato tutti i disagi e le barriere architettoniche che si è trovata ad affrontare recandosi presso Il Giardino dei Tarocchi in provincia di Grosseto. Parando della sua esperienza la giovane ha raccolto moltissimi commenti solidali sul suo profilo, tanto che moltissime persone hanno cominciato a recensire il posto su Google e Tripadvisor per segnalare la cosa.

Tutti i commenti, però, non sono più presenti su Google e la pagina sulla pagina di Tripadvisor compare il messaggio: «Chiuso fino a nuovo avviso».

Il Giardino dei Tarocchi e le recensioni sull’accessibilità per disabili cancellate

«C’erano 300 commenti ieri su Google e Trip Advisor lasciati da voi – scrive Righetti sui social – dove veniva ben esposto il fatto che @ilgiardinodeitarocchi_official lede i diritti delle persone disabili e che pretendiamo che il parco sia accessibile a tutte le persone». Commenti che, secondo quanto dice l’influencer, ieri erano centinaia e oggi sono stati cancellati dal parco senza fornire nessuna spiegazione.

Andando a verificare sulla sezione Recensioni Google per il parco, effettivamente, dei commenti lasciati nella giornata di ieri non c’è traccia. Nel corso della giornata di oggi abbiamo monitorato le recensioni al parco su Google e, effettivamente, ne sono state lasciate di negative che facevano riferimento alla poca attenzione dimostrata per le persone disabili. Sotto riportiamo l’esempio di una recensione che oggi c’era è stata cancellata.

Andando a verificare su Tripadvisor, comunque, è possibile rintracciare recensioni che sottolineano l’impraticabilità del parco per le persone disabili o anche solo con un passeggino già nel 2016. Un problema di certo non nuovo, quindi, che ora è tornato ad essere evidenziato dall’influencer e da tutti coloro che hanno scelto di condividere il video.

Abbiamo provato a contattare il parco per chiedere anche la loro versione della questione ma, attualmente, non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta. Anche sulle pagine social del Giardino dei Tarocchi la questione non è stata affrontata in alcun modo per ora.