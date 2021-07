La storia del “piano chiuso” nell’ospedale di Padova per la presenza di Belén

Un ordine di servizio, scritto anche in un italiano stentato, sta provocando diverse polemiche. Il teatro di questa vicenda è l’ospedale Giustinianeo di Padova che ha ospitato nei giorni scorsi Belén Rodriguez che ha dato alla luce la piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. E proprio durante i suoi giorni di permanenza all’interno del reparto di Ostetricia del nosocomio veneto è stato affisso un cartello (un foglio di carta, senza privo di firme ufficiali e loghi dell’ospedale) che parlava di “Piano chiuso causa Belen“. Le foto di quell’avviso sono diventate virali sui social anche dopo la condivisione da parte di NurseTimes.

Questa l’immagine che sta facendo discutere. Nell’intestazione si legge (parzialmente) una data: il 10 luglio del 2021. Poi il resto del testo.

«Causa Belen e fino a nuovo ordine. Divisione Ostretica (sì, con l’errore, ndr) ascensori den.4 e den.7. I pulsanti in cabina relativi al 3° piano sono disabilitati». Un messaggio che porta una firma (oscurata) le cui iniziali sono P.I. Insomma, secondo questo testo (anche se scritto in modo non corretto) la presenza di Belén Rodriguez ha condizionato il corretto funzionamento del piano in cui la showgirl argentina era ricoverata.

Piano chiuso causa Belen, la storia del cartello in ospedale

Dopo giorni di polemica, i vertici del nosocomio hanno risposto a Fanpage: «La direzione del reparto assicura che il reparto è in questo momento accessibile pur mantenendo intatta la garanzia della privacy di tutti i degenti. Quanto all’avviso, era una cosa burlona, mettiamola così». Insomma, quel cartello è stato veramente affisso e la storia dell’avviso del “piano chiuso causa Belen” è reale. Adesso non sappiamo se questo “ordine” sia stato realmente eseguito (ovvero il rendere off limits l’accesso al piano che ospitava la showgirl argentina) perché la replica dell’ospedale parla di “in questo momento” (ma Belen è già tornata a casa). Sta di fatto che le polemiche per quanto comparso erano giustificate.