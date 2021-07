La bufala del Papa morto, ma questa volta non a Guantanamo

Recentemente vi avevamo raccontato della bufala che vede il Papa morto a Guantanamo, un paradosso testimoniato da una falsa copertina del Time, che mostra il pontefice mentre indossa la divisa delle carceri americane. Come ci suggerisce Bufale.net, questa volta il Papa è morto in altre circostanze secondo il gruppo complottista QAnon.

LEGGI ANCHE > Sarà il caldo, ma c’è gente che condivide la bufala di Papa Francesco morto a Guantanamo

Le circostanze della bufala sul Papa morto

La bufala nasce dal gruppo complottista QAnon, che nasce negli Stati Uniti e che, durante l’emergenza Covid, si è espanso anche nel resto del mondo, toccando l’Italia e radunando quella categoria di persone che sostengono le ipotesi più assurde, come quella secondo cui il Covid stesso sia una un’invenzione o come quella che vede in questi giorni Papa Francesco morto, senza specificarne le circostanze.

Caratteristica principe del gruppo è proprio quella di lanciare la notizia-bomba senza curarsi di avere abbastanza prove per sostenerla.

Questa volta a corredo della notizia dei QAnon c’è solamente un filmato di 23 secondi, estrapolato da un video di 50 minuti, in cui l’avvocato statunitense Lin Wood – figura di riferimento per il gruppo – racconta una serie di teorie complottiste mentre è circondato da una moltitudine di persone pronte ad acclamarlo qualsiasi cosa dica.

La prova che non prova la morte del Papa

L’avvocato non fornisce naturalmente le circostanze, la data o le cause che hanno condotto il pontefice alla morte, perché lo scopo delle esternazioni non è di certo quello di informare il suo pubblico. Nel video si sente Lin Wood che – eseguendo la richiesta di un presente – domanda «Is the Pope still alive?», sottintendendo che non lo sia e ricevendo per questo applausi e urla da parte del pubblico presente.

Nonostante si tratti di un video di diversi mesi fa, viene non a caso tirato fuori nei giorni in cui Papa Francesco si trova ricoverato al Gemelli di Roma per un intervento chirurgico.

Secondo i complottisti, però, quella figura non è altro che un clone, anzi – come riporta un commento sotto uno dei tanti post dei seguaci QAnon – colui che ha subito l’intervento è un «Clone, dal marzo 2020 che è stato sostituito».

Come dire, al peggio non c’è mai fine. Ma alla razionalità sì e per fortuna Papa Francesco sta bene e lo conferma con un twit in cui ringrazia tutti per la vicinanza e la preghiera.