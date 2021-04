La bufala della Evergreen incagliata nel canale di Suez che trasportava bambini

Prima abbiamo assistito a trattati di ingegneria navale compendiati su Facebook per sentire le spiegazione dei “bene informati” su come disincagliare il porta-conteiner Even Given della Evergreen bloccata per sei giorni all’interno del canale di Suez, senza la possibilità né di muoversi, né di far passare altre navi da uno dei passaggi strategici per i commerci e l’economia di tutto il mondo. Poi ci sono state le manovre degli James Spithill denoantri che hanno spiegato esattamente la rotta che la nave avrebbe dovuto seguire per liberare ogni passaggio. Infine è arrivata anche la bufala Evergreen, diffusa – neanche a dirlo – dai soliti complottisti di QAnon che prima l’hanno fatta circolare negli Stati Uniti e da lì è passata ai sovranisti creduloni di casa nostra.

Bufala Evergreen che trasportava bambini

Questa volta, come oggetto della fake news, si rispolvera il vecchio format del Pizzagate, quella teoria – ovviamente mai confermata e completamente assurda – che i democratici americani siano interessati in qualche modo nel traffico di minori (spesso nascosti in franchising di pizzerie, da qui il nome del complotto).

Tra i vari testi in circolazione che mettono la firma di Q su questa bufala, si parla di un numero di bambini (compreso tra i mille e i 100mila) che si sarebbero trovati a bordo della nave per un traffico di minori ordito – addirittura – da Hillary Clinton. La grande tratta dei minori sarebbe persino stata sventata da Donald Trump che, nonostante non sia più il presidente degli Stati Uniti, sarebbe ancora a capo di una deep-army pronta a entrare in campo per ripristinare l’ordine repubblicano nel Paese.

Vale appena la pena sottolineare che, durante le operazioni di salvataggio della Ever Given – che, in quanto tali, sono state monitorate costantemente, anche con l’impiego di forze e armatori provenienti da diversi Paesi del mondo – non sono stati ritrovati assolutamente bambini e armi a bordo della nave cargo, che invece trasportava 20mila contenitori con 28 tonnellate di merci di vario tipo.

Foto IPP/picture alliance/dpa/Suez