In Giappone nasce la prima fondazione contro il bullismo social

È stata presentata ufficialmente in Giappone la prima fondazione nipponica creata con lo scopo di prevenire il bullismo sui social e fornire supporto alle vittime degli abusi, mediante un programma combinato di formazione, sensibilizzazione e supporto. L’organizzazione, che è stata chiamata ‘Kono yubi tomeyo’, è il risultato di una operazione di crowdfunding lanciata nel 2020 e vede tra i suoi fondatori personaggi di diversa estrazione: fanno parte del board il copywriter Mihiro Odake, il giornalista Daisuke Tsuda, la professoressa Toko Shirakawa della Sagami Women’s University, la blogger e scrittrice Ha-Chu e il segretario dell’organizzazione no profit dxp Noriaki Imai.

Obiettivo del gruppo di lavoro in Giappone è quello di “ridurre della metà il numero di post discriminatori entro il 2025”, e per raggiungerlo verranno messe in campo azioni concrete quali messaggi di denuncia tramite banner in tempo reale su Twitter non appena il team di monitoraggio identifica una pratica di bullismo, e la pubblicazione e diffusione gratuita di libri e fumetti per sensibilizzare bambini e giovani sul problema.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]