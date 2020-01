Gerardina Trovato: «La Rai mi ha cercata, ma sono fuori da Sanremo: non ho soldi, mi aiuta la Caritas»

In tanti ricorderanno l’ultimo successo targato Sanremo 2000. Gechi e Vampiri è stata una canzone che aveva impressionato soprattutto la critica, nell’edizione che aveva visto il trionfo degli Avion Travel. Gerardina Trovato, cantautrice siciliana, aveva già calcato il palco dell’Ariston con la canzone Non è un film ed era pronta alla sua partecipazione numero quattro, nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2020.

Gerardina Trovato, l’esclusione da Sanremo e la sua povertà

Tuttavia, la cantautrice è stata prima contattata dalla Rai, poi esclusa dall’elenco dei cantanti in gara. Una sitauzione di profonda amarezza professionale, che va ad aggiungersi anche alla difficilissima situazione personale che sta contraddistinguendo il vissuto di Gerardina Trovato negli ultimi tempi. Al quotidiano Il Messaggero, infatti, la cantante ha rilasciato delle dichiarazioni molto intense, che descrivono la sua situazione personale.

«Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica – ha detto -. Ho anche finito i soldi: ho chiesto aiuto a mia madre che però mi ha respinta, sostenendo che avevo dilapidato tutto il mio patrimonio in droghe e altri vizi». Attualmente, vive in affitto in un piccolo centro siciliano, dove viene assistita dalla Caritas.

«Mi passano 80 euro al mese. Ma per le spese e per l’affitto non possono mai bastare. Intanto, i debiti si accumulano. L’unica persona che mi ha aiutata è stata Caterina Caselli – ex produttrice di Gerardina Trovato con la casa discografica Sugar -: mi ha dato i soldi per pagare l’affitto, ma adesso sono finiti e non so più cosa fare».

La carriera artistica di Gerardina Trovato resta comunque molto tormentata: dopo gli ultimi dischi del 2017, infatti, la cantante ha annunciato il suo ritiro dalle scene, salvo esibirsi una tantum in concerti locali, piccoli eventi che evidentemente non bastano a riportarla in auge.