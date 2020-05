La Galleria degli Uffizi, il museo italiano più visitato, non riaprirà il 18 di maggio. Sul sito del museo non c’è ancora alcuna indicazione per la riapertura che non risulta ancora schedulata, così come ancora non ci sono delle date certe per Palazzo Pitti, i Giardini di Boboli e gli altri musei statali fiorentini.

Noi di Giornalettismo però possiamo anticiparvi che nelle prossime ore, al massimo martedì, dovrebbe avvenire una riunione volta proprio a pianificare la ripartenza anche nell’ottica di ingressi ancor più limitati per garantire il distanziamento sociale. Ricordiamo che anche con le prime misure era sempre previsto il distanziamento di un metro, quindi la Galleria degli Uffizi è pronta per affrontare la Fase 2 pur consapevole che l’emergenza non è finita.

Le prime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione confermerebbero l’intenzione di un’apertura il 22 maggio dei Giardini di Boboli, mentre per la Galleria Uffizi e Palazzo Pitti si dovrebbe attendere il 29 come proposto dal governatore della regione qualche giorno fa, ma come detto la situazione è cambiata a seguito degli accordi con le regioni promossi del Governo e per questo motivo bisogna attendere qualche ora per sapere con certezza il calendario. Sicuramente i pochi giorni di preavviso sul protocollo e il ritardo dell’annuncio ufficiale delle riaperture hanno contribuito a non garantire una ripartenza per tutti i musei italiani al 18 maggio. Non è da escludere dunque un anticipo anche per gli Uffizi, anche se difficilmente questo avverrà già in questa settimana.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il direttore Eike Schmidt ha dichiarato come con due mesi di lockdown il danno per la Galleria degli Uffizi sia stato di 10 milioni di euro. Non mancheremo di informarvi non appena ne sapremo qualcosa in più sulla data certa di riapertura del museo.