Su Instagram arriva il promemoria per ricordarsi di fare delle pause regolari nell’utilizzo

La funzione Prenditi una pausa si aggiunge a tutte le altre già esistenti per rendere la piattaforma un luogo più sicuro soprattutto per i giovani

Comincia oggi in Italia – esattamente a partire dalle 18 – il rollout della nuova funzione di Instagram Prenditi una pausa. Lo scopo è dare a ogni utente una maggiore consapevolezza del tempo che trascorre su Instagram e di decidere in autonomia per quanti minuti o quante ore utilizzare l’applicazione. Agli adolescenti – che sono target principale per questa novità – Instagram ha deciso di mandare una notifica che suggerisce loro di attivare il promemoria. Secondo quanto emerso nel corso di test già fatti negli altri paesi, una volta attivato il promemoria il 90% degli adolescenti rispetta le tempistiche.

La nuova funzione Prenditi una pausa su Instagram: come funziona

Per attivare la funzione, innanzitutto, occorre accedere a “Impostazioni”, “Account”, “La tua attività” e selezionare “Imposta promemoria pause”. A quel punto si potrà programmare un promemoria che ricorderà di fare una pausa dall’utilizzo della piattaforma dopo un po’ di tempo che si naviga. La funzione Prenditi una pausa di Instagram va ad aggiungersi ad altre funzioni già esistenti per la gestione del tempo – in primis il Promemoria giornaliero, che permette alle persone di stabilire un tetto massimo di tempo da trascorrere ogni giorno su Instagram.

Un ulteriore gradino per la sicurezza su Instagram

Instagram fa sapere che la nuova funzione va nella direzione di rendere la piattaforma un posto più sicuro per tutti, in primis i giovani. A questo scopo esiste già tutta una serie di funzioni a partire da quella per proteggersi da contatti indesiderati, coi profili di minori impostati per default sulla modalità privata. Il punto chiave di questa funzione è che i minori non ricevono contatti indesiderati da parte di adulti che non conoscono.

C’è anche la funzionalità Parole nascoste, che permette di nascondere automaticamente i commenti offensivi contenenti frasi o emoji scelte dal singolo utente. Per attivare questa funzione è sufficiente andare su “Impostazioni”, “Privacy”, “Parole nascoste”. Andando su “Impostazioni”, “Privacy”, “Messaggi”, “Controllo dei messaggi” è possibile decidere chi può scrivere in direct e chi può aggiungere l’utente in chat di gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti di parental control, Instagram fa sapere che prossimamente arriverà la possibilità di controllare quanto tempo passano i figli su Instagram e impostare dei limiti. In questo modo i giovani potranno far sapere ai genitori quando segnalano qualcuno così da poterne discutere insieme. Oltre a questo, la piattaforma ha reso disponibile

