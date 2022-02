Secondo un'indagine della BBC, centinaia di canali e gruppi Telegram condividono e diffondono immagini e video di donne nude senza il loro consenso. In Italia la situazione non è da meno

Secondo un’indagine della BBC, la piattaforma Telegram viene utilizzata per diffondere foto intime di svariate donne con il fine di svergognarle e ricattarle. L’inchiesta del network britannico sul revenge porn su Telegram ha avuto ampia diffusione.

Tante le esperienze di donne che si sono raccontate, superando l’imbarazzo e la vergogna, con l’unico fine di denunciare l’accaduto e far cessare questo terribile fenomeno di cui sono vittime molte persone. Sara, nome di finzione per tutelare la sua identità, in un solo istante ha visto una foto che la ritraeva nuda condivisa migliaia di volte su Telegram. Insieme alla foto, erano stati diffusi anche i suoi canali Instagram e Facebook, così in breve tempo ha ricevuto tanti messaggi da parte di sconosciuti che le domandavano di condividere con loro ulteriori fotografie. Sara, purtroppo, non è l’unica vittima di revenge porn.

Leggi anche > L’arbitra vittima di revenge porn che denuncia pubblicamente su Instagram

L’inchiesta della BBC smaschera i lati oscuri di Telegram

«Mi hanno fatto sentire come se fossi una prostituta perché [credevano] che avessi condiviso foto intime di me stessa. Significava che non avevo valore come donna», dichiara Sara alla BBC. Inevitabili le drammatiche conseguenze nella sua vita personale, perché ora Sara ha paura di uscire di casa: «Non volevo uscire, non volevo avere alcun contatto con i miei amici. La verità è che ho sofferto molto».

Purtroppo la storia di Sara non è l’unico caso di molestie sessuali tramite i social. L’inchiesta della BBC ha messo in luce, in mesi di indagini, che su molti canali e gruppi Telegram migliaia di immagini e video di donne nude vengono diffuse dagli iscritti senza il loro consenso. E ciò accade in almeno venti paesi. La piattaforma, tuttavia, pare non aver compreso il problema e, infatti, non ci sono prove che lo stia affrontando per risolverlo.

Nigar è un’altra donna che ha subito molestie via social e anche lei, intervistata dalla BBC, ha dichiarato di aver scoperto online un video che la ritrae mentre fa sesso con il marito; video che è stato anche inviato alla sua famiglia: «Mia madre ha iniziato a piangere e mi ha detto: C’è un video, mi è stato inviato». Nigar aggiunge: «Ero devastata, assolutamente devastata». Qualsiasi sia la motivazione che spinge certi individui a diffondere video e immagini privati di donne, è ingiustificabile, anche perché gli effetti su queste ultime sono terribili: «Ti guardano come se fossi una disgrazia. (…) Non riesco a riprendermi. Vedo i terapisti due volte a settimana», conclude Nigar.

Nigar e Sara hanno tempestivamente provveduto a segnalare l’accaduto a Telegram, ma la piattaforma non ha fornito loro alcuna risposta. L’inchiesta della BBC ha interessato diciotto canali Telegram e ventiquattro gruppi tra Russia, Brasile, Kenya, Malesia.

Qual è, invece, la situazione in Italia?

Secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel nostro paese in più dell’80% dei casi la condivisione e diffusione di video e immagini intimi hanno come vittima una donna.