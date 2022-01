L’arbitra vittima di revenge porn che denuncia pubblicamente su Instagram

Al già mastodontico libro che parla di episodi del genere in Italia aggiungiamo un altro capitolo: il caso di revenge porn Diana Di Meo. La giovane donna ha 22 anni, vive a Pescara, studia all’università e fa l’arbitra di calcio nella sezione di Pescara. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 66 mila persone e proprio tramite questo Di Meo ha deciso di denunciare quanto le è accaduto, raccontando i dettagli di una vicenda sulla quale le autorità stanno già indagando e ricordando a chi fa girare determinato materiale (in questo caso i video Diana Di Meo) senza il consenso di chi viene ripreso commette un reato per il quale dovrà essere punito.

Caso revenge porn Diana Di Meo, la denuncia pubblica

Il revenge porn è un fenomeno in decisa crescita – come ci raccontano i dati relativi all’Italia nel 2021 – e non sempre tutte le donne e le giovani ragazze coinvolte hanno il coraggio e la voglia di denunciare quanto accade. L’arbitra Diana Di Meo ce l’ha fatta e ha deciso di parlare pubblicamente in un video di quanto accaduto, ricevendo – come ci tiene a sottolineare – la solidarietà di moltissime persone tra cui dell’attrice pornografica Priscilla Salerno. A raccontare cosa sia effettivamente successo è Di Meo Stessa e il copione è simile a quello che abbiamo già sentito.

Nel copy abbinato al video la giovane donna dà, prima di tutto, la definizione di revenge porn (qualcosa che troppe persone continuano a fare non essendo consapevoli, per scarsa empatia e per mancata istruzione, degli effetti che un atto del genere può avere nella vita di una persona). «Io sono qui a parlarne, molti di noi non riescono a farlo e si nascondono – scrive la giovane donna – Spero di dare voce a tutte quelle vittime che vengono colpevolizzate, quando in realtà il colpevole è dall’altra parte dello schermo, che riprende o ‘si limita’ a condividere». Non manca di sottolineare che si tratta di qualcosa che può accadere a chiunque e che non è mai colpa di chi lo subisce.

La fondamentale importanza di ricordare che il colpevole è quello dietro lo schermo

La giovane donna ha raccontato che, oltre a tanta solidarietà, ha letto anche di commenti che le vanno contro e fanno di lei la colpevole ma che non si lascia piegare da questo tipo di meccanismo. «Stanno girando miei video privati su Telegram e Whatsapp, video non condivisi da me e alcuni fatti a mia insaputa – esordisce Di Meo sul suo profilo Instagram – Ho sporto denuncia alle autorità, che stanno rintracciando i colpevoli». In casi come questo per colpevoli si intende che ha girato il materiale e lo ha diffuso in rete per primo ma anche chi ne favorisce la condivisione continuando a condividerlo.

«Vi ricordo che è un reato da Codice Rosso (la legge n. 69 del 19 luglio 2019 che tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze), quindi scambiarseli anche per una sola risata è alquanto pericoloso pure per voi», prosegue l’arbitra. I video sono stati scoperti dalla diretta interessata grazie ad alcuni ragazzi che hanno condiviso con lei i gruppi Telegram e Whatsapp in cui questi video giravano (e tutti i partecipanti), oltre ai siti sui quali il materiale è stato caricato.

«Questa situazione non la auguro veramente a nessuno, ho scoperto gruppi Telegram in cui ci sono foto e video anche di altre ragazze che sto avvertendo e continuo a avvertire – conclude la giovane donna – è veramente un porcile ma io sto resistendo, non tutte le persone riescono». L’invito a chi la ascolta è quello di continuare a segnalare gruppi e persone che compiono atti di questo tipo, con l’augurio a chiunque viva situazioni di questo tipo di non provare vergogna e di avere coraggio. Nel video Di Meo fa anche riferimento al fatto che qualcuno sta provando a rubarle sia l’account Instagram che l’account Facebook.