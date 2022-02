Collegamenti web personalizzabili utilizzando solo emoticon

Grazie all’integrazione tra Yat e Opera, ora tutti gli utenti del web potranno creare il proprio dominio web basato su sole emoticon, anziché su lettere e parole. Gli utenti potranno, dunque, accedere a siti web fondati solo su emoticon e, dunque, anche registrare i propri domini personali con stringhe di emoticon.

Grazie al browser Opera si potrà creare un proprio indirizzo web (url) inserendo solo emoji, e questo è grandissimo passo in avanti per tutti i creators online. Un’evoluzione nata dalla collaborazione di Opera e Yat ed è proprio quest’ultima azienda, che crea URL personalizzati, che ha permesso ad Opera di aprirsi alla «emojificazione» .

I primi ad utilizzare domini di sole emoticon sono stati Lil Wayne e Steve Aoki.

Perché è stata pensata questa «emojificazione»? Perché più del 90% degli utenti Internet al mondo (circa 4,6 miliardi) utilizza le emoticon per esprimere le proprie sensazioni e, in generale, per comunicare anche aspetti molti importanti della propria vita. Naveen Jain, co fondatore e CEO di Yat ha, infatti, dichiarato: «Che tu sia un artista, musicista, creatore, imprenditore o semplicemente desideri aumentare il tuo seguito, questa integrazione è inestimabile, rendendo più facile per te connetterti e condividere contenuti con la tua community attraverso la tua serie unica di emoji yat».

Emoticon per opera, tutte le novità

Le emoticon nel tempo si sono evolute e, a breve, sui nostri smartphone ne troveremo 37 nuove e nel complesso 117 rinnovate. Questa una delle tante novità dell’aggiornamento iPhone iOs 15.4. Una delle più attese è quella relativa al catalogo di emoji che raccoglie e diffonde tra gli utenti tante nuove faccine. Proprio queste, infatti, sono state da poco approvate dal Consorzio Unicode. Sicuramente, due delle più stravaganti sono quella dell’uomo in stato di gravidanza e di una persona “neutra” sempre in dolce attesa, ma ce n’è una che porta sullo schermo del telefonino il tipico gesto degli italiani: una mano con le dita unite verso l’alto che tutti noi facciamo quando vogliamo dire “che stai dicendo?”.

Un’altra mano punta invece l’indice verso il lettore e pare dirgli “I want you”. C’è un’emoticon che trasmette un messaggio d’amore, quella che mostra due mani riunite per formare un cuore.

Le nuove emoticon, d’altronde, sono il frutto del periodo pandemico che stiamo vivendo. Tra le varie, infatti, spiccano quelle relative all’ambito della sanità, come quella della siringa, ma anche le nuove espressioni del viso umano. C’è quella che si copre in parte gli occhi, come fanno i bambini quando si vergognano, o la bocca, o quella che, invece, si commuove. Nuovi riferimenti al cibo, all’oggettistica, alla natura ed altro. Troviamo anche una faccina nell’atto di fare il saluto militare.

Curiosa ed accattivante, quasi seducente, l’emoticon della bocca che si morde le labbra, ma interessante è anche quella che ritrae una persona senza genere, quasi certamente frutto di un’evoluzione culturale e sociale, che indossa una corona d’oro. Proprio poco tempo fa, infatti, Jeremy Burge di Emojipedia, aveva dichiarato: “Quasi tutti le emoji possono avere di default un’opzione di genere neutro, con la possibilità di utilizzare una donna o un uomo ove pertinente”.

C’è anche un’emoticon che ci riporta all’infanzia ed è quella con le bolle di sapone.

Tra le novità anche un troll, la mano di Fatima, i fagioli, due nidi, con e senza uova, un corallo, uno scivolo per bambini, un bicchiere che sgocciola e una sfera specchiata, la cosiddetta mirror ball, delle discoteche di cinquant’anni fa. Figurano tra le nuove anche una stampella e un salvagente.

L’emoticon della batteria scarica pare andare oltre quello che sembra: anche se riferita, evidentemente, agli oggetti, pare mettere in luce la stanchezza di ognuno di noi a fine giornata, al termine dell’orario di lavoro.

Le nuove emoticon arriveranno su tutti i dispositivi nel corso del 2022, in linea con il lancio delle stesse su iOS o su Android.