Ennio Morricone ha scelto Mission per il suo funerale privato che si è già celebrato

Ennio Morricone ha già ricevuto l’ultimo saluto. Stando a quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, infatti, il funerale Morricone si è già svolto, in forma strettamente privata nella capitale romana. In queste ore, sui social network, si è animato il dibattito sulla composizione per cinema preferita dal Maestro che ha sempre vissuto a Roma e che a Roma verrà sepolto.

Funerale Morricone si è svolto già il 6 luglio

Ebbene, sempre secondo alcune indiscrezioni, la funzione in forma ristretta è stata accompagnata dalle note di Mission, l’opera che Ennio Morricone ha composto per il film di Roland Joffé che ha vinto la palma d’oro al festival di Cannes. Non è stato mai un mistero che la colonna sonora di quella pellicola, uscita nel 1986, provocasse delle enormi emozioni al Maestro Morricone.

I funerali si sono svolti alla presenza di pochissime persone e in forma strettamente privata, già nella giornata del 6 luglio. Oltre alla famiglia, erano presenti sia il suo legale Giorgio Assumma – che oggi ha svelato il necrologio che lo stesso compositore si era preparato (quello che iniziava con la frase ‘Io, Ennio Morricone, sono morto’) -, sia il regista di Nuovo cinema Paradiso Giuseppe Tornatore.

Funerale Morricone, perché la scelta di Mission

Mission era tra i brani preferiti dal Maestro. Quest’ultimo, in una sua intervista recente, aveva dichiarato di essersi commosso in pubblico soltanto in due occasioni: proprio quando uscì Mission – la storia di alcuni missionari gesuiti ambientata in Sud America nel 1750 – e quando incontrò Papa Francesco. In entrambi i casi, insomma, l’ordine, di cui Bergoglio ha fatto parte per tanto tempo, ha giocato un ruolo fondamentale nelle emozioni del compositore.

Mission è celebre per l’introduzione con il flauto. Ha ricevuto una nomination all’Oscar, ha vinto un Golden Globe e un BAFTA, oltre a essere stata inserita tra le prime 30 colonne sonore più celebri della storia del cinema americano.

Nelle prossime ore, la famiglia comunicherà anche il luogo in cui Ennio Morricone verrà sepolto nelle prossime ore. Si tratterà con ogni probabilità di un cimitero nella Capitale e non in altri luoghi pure legati alla vita privata e alla carriera del compositore.

Funerale Morricone, l’omaggio della Rai

Intanto, la Rai ha scelto di omaggiare Ennio Morricone con una programmazione dedicata. Nella serata del 6 luglio, sta andando in onda C’era una volta in America su Raitre, mentre Raiuno ha riproposto l’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, una delle ultime del Maestro. Infine, su Raiplay c’è una vasta scelta di documentari omaggio dedicati a Ennio Morricone, insieme a una serie di concerti in cui il compositore aveva il ruolo di direttore d’orchestra.