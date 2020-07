Roma vuole intitolare l’Auditorium Parco della Musica a Ennio Morricone

Il giorno del dolore è anche quello dei bei ricordi. E di questi ultimi Ennio Morricone ne ha lasciati moltissimi nella sua lunga carriera da maestro e compositore. E oggi, nel giorno della sua scomparsa, tutta l’Italia intera si è stretta in un simbolico abbraccio di una figura che ha fatto la storia del cinema e della musica. Adesso inizierà anche il periodo delle iniziative per celebrare la memoria e la vita del grande artista: da un suo brano suonato nel giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, fino a vie e piazze che gli saranno dedicate in tutto il Paese. Poi l’idea di Roma: un Auditorium Ennio Morricone.

LEGGI ANCHE > Morricone: le 10 colonne sonore che hanno reso grande il cinema italiano (e le nostre vite)

Non si tratterà di un nuovo edificio da creare, ma una modifica della denominazione dell’Auditorium Parco della Musica: quel complesso che multifunzionale che sorde in via Pietro De Coubertin. La mozione è stata proposta dal Movimento 5 Stelle capitolino e ha trovato l’immediato sostegno della sindaca Virginia Raggi.

Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l’intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all’Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell’arte. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) July 6, 2020

Auditorium Ennio Morricone a Roma

«Sostengo mozione del Movimento 5 Stelle Roma per intitolare l’intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone – ha scritto Virginia Raggi sui social -. Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all’Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell’arte». Una proposta che non dovrebbe provocare scontri istituzionali. L’Auditorium Ennio Morricone potrebbe arrivare in pochissimo tempo, per celebrare simbolicamente un maestro di storia e cultura.

(foto di copertina: da video Youtube di Ennio Morricone all’Auditorium Parco della Musica)