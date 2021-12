La compagna di Fred Sinistra dice che il campione non è morto di Covid e invita a non strumentalizzare

La notizia che il campione di kickboxing, convinto no-vax, Fred Sinistra fosse morto a causa del Covid e dopo un ricovero in terapia intensiva era rimbalzata dalla stampa italiana alla stampa straniera nei giorni a ridosso del Natale. Ora, la compagna di Fred Sinistra invita tutti a non strumentalizzare la vicenda e fa delle precisazioni utilizzando l’ampia visibilità che l’account Instagram del campione continua ad avere. In un lungo post ha promesso chiarimenti rispetto all’accaduto e ha invitato gli utenti dei social network a non strumentalizzare la storia di Fred Sinistra.

Fred Sinistra e la smentita della compagna su Instagram

«La stampa scandalistica e alcuni membri della sua famiglia si stanno divertendo sui social network perché il mio silenzio e la mia assenza derivano dal mio dolore, non dalla paura o dalla mancanza di risposte a tutte le persone che seguono mio marito» – ha scritto la donna sul profilo Instagram ufficiale del kickboxer.

«Lotterei fino alla fine affinché la verità sia ristabilita – ha proseguito – e il suo nome ripulito da tutte queste calunnie, sia familiari, sia intorno alla sua morte …MIO MARITO NON È MORTO DI COVID e non avrebbe mai accettato che quello che gli è successo fosse usato per diffondere paura e rivendicare la vaccinazione». Insomma, una smentita in piena regola, anche se era stato lo stesso atleta, il 29 novembre scorso, a pubblicare una foto sul suo profilo Instagram che lo vedeva intubato, chiarendo che avrebbe chiesto ai medici di proseguire le cure nella propria abitazione.

Quello che preme alla compagna, al momento, sembra essere allontanare qualsiasi diceria sulla morte del kickboxer e creare una certa attesa per le risposte che lei e alcuni membri della famiglia dell’atleta hanno promesso di fornire ai suoi fan e ai suoi followers.