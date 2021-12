Euronews, il fondo vicino a Orban e i timori per l’indipendenza del media di informazione

Una delle più importanti agenzie di informazione a livello europeo, ovvero Euronews, sta vivendo un passaggio societario molto delicato. In effetti, il suo proprietario – il magnate egiziano Naguib Sawiris – sta passando la mano e ha deciso di vendere l’88% delle sue quote al fondo portoghese Alpac Capital. Fin qui tutto normale, se non per il fatto che – in realtà – questo fondo è molto vicino al cerchio magico di Viktor Orban, il presidente sovranista ungherese, noto per le sue posizioni decisamente non allineate con l’Unione Europea sia per quanto riguarda il sistema di accoglienza, sia per quanto riguarda l’emergenza covid.

Euronews e il fondo vicino a Orban

Gli osservatori internazionali che stanno seguendo il caso, a quanto pare, hanno visto all’interno di questa operazione una sorta di “manina” politica, protestando rispetto al fatto che il fondo portoghese non trarrebbe alcun vantaggio economico da questa scelta.

Euronews è un presidio di informazione essenziale per tutto ciò che riguarda i media audio-visivi europei. Si tratta di un’agenzia che ha sede in diversi Paesi del continente e che trasmette le sue immagini ai principali media nazionali, che le utilizzano come coperture e fonti per trattare degli argomenti anche più distanti dalle singole capitali. Anche se il fondo portoghese ha smentito qualsiasi tentativo di condizionare la linea editoriale del grande network, il timore degli osservatori europei è quello che Orban, in qualche modo, possa pesare sull’operazione. Privando un grande operatore dell’informazione della necessaria indipendenza istituzionale.