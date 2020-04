Il mondo dello sport piange Franco Lauro

Il mondo dello sport e del giornalismo sportivo è in lutto. Si è spento improvvisamente, all’età di 58 anni, Franco Lauro. Il suo corpo senza vita è stato trovato all’interno della sua abitazione nel centro di Roma, in via della Croce. A trovare il cadavere sono state le forze dell’ordine, allertate dai parenti che non avevano sue notizie da qualche tempo. La causa del decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe un infarto.

Franco Lauro era uno dei volti più apprezzati all’interno del mondo del giornalismo sportivo. La sua voce era da sempre legata alle telecronache delle partite di basket del campionato italiano trasmesso dalla televisione pubblica sui principali canali e su RaiSport. Era entrato a viale Mazzini nel lontano 1984 e, oltre al basket, era stato anche il conduttore di 90° minuto. Ma nel suo curriculum troviamo anche la Domenica Sportiva e lo spazio Olimpico nel corso dei Giochi.

Morto il nostro collega Franco #Lauro

Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore 👇 https://t.co/Mw1c0s6vtk#RaiSport @RaiSport — RaiSport (@RaiSport) April 14, 2020

Addio a Franco Lauro

Il 2020 è un anno catastrofico per quel che riguarda il mondo del giornalismo sportivo. Prima di Franco Lauro, infatti, si erano spenti il grande Gianni Mura e Massimo Ruggeri, personalità di spicco dell’etere romano e apprezzato per la sua pacatezza di toni e modi. Una triste sequenza di decessi che impoveriscono una realtà, quella dei racconti e delle narrazioni sportive, che perde un altro punto di riferimento in pochissimi mesi. Così lo ricorda Alessandro Alciato, giornalista di Sky e inviato al seguito della Nazionale italiana.

Buon viaggio, Franco Lauro. E raccontaci qualcosa anche da lì, dovunque ti abbia portato quest’ultima partita — Alessandro Alciato (@AAlciato) April 14, 2020

