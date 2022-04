Tutta la storia del clamoroso errore de La Sicilia: una foto di Salvini a corredo della notizia di un arresto

La notizia riguardava quanto accaduto in un B&B di Palermo: un appuntamento diventa occasione per una rapina

Il quotidiano locale La Sicilia (punto di riferimento per l’informazione sull’isola, con una vasta eco anche su Facebook dove può vantare oltre 150mila followers) ha pubblicato una foto di Salvini a corredo di un articolo che, con il leader della Lega, non c’entra assolutamente nulla. Tuttavia, il combinato disposto tra la presenza di Matteo Salvini in foto e il titolo dato all’articolo (Invitano una donna per fare sesso in un B&B ma la rapinano: arrestati due giovani) ha creato un effetto di amplificazione senza precedenti alla notizia, che in poco tempo ha superato lo stretto ed è arrivata fino alle orecchie del segretario della Lega. Quest’ultimo, l’ha accolta con ironia.

LEGGI ANCHE > La scelta social di Salvini di postare una foto in azienda davanti a un calendario con una donna in bikini

Foto Salvini su La Sicilia: l’errore, le scuse e il commento del leader della Lega

È successo che, a corredo di una notizia di un arresto di due giovani (di 18 e 19 anni) che avevano dapprima invitato una donna in un B&B con la scusa di un appuntamento a scopi sessuali, salvo poi rapinarla di 800 euro e del telefono cellulare. Dopo l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno eseguito due misure cautelari e stanno portando avanti le indagini del caso. La foto scelta per rappresentare i “due giovani”, tuttavia, si è rivelata completamente sbagliata: l’immagine ritraeva il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, insieme al segretario regionale siciliano Nino Minardo.

La redazione de La Sicilia si è scusata per quanto accaduto, allegando alla notizia un commento su Facebook: «Gentili lettori, è stato, con tutta evidenza, un errore nella scelta della foto. Può capitare. Ci scusiamo con gli interessati, ma ammettetelo: vi abbiamo regalato qualche minuto di ilarità che, con i tempi che corrono, non fa mai male». Al momento, la foto è stata sostituita: nell’anteprima di Google si vedono delle gambe femminili, mentre per il sito web è stata scelta una classica foto d’archivio di una volante della Polizia.

Il leader della Lega Salvini è venuto a sapere dell’incidente e ha commentato così: «Vabbè, si scusano per l’errore e dicono di aver regalato ai lettori qualche minuto di ilarità, ringrazio la distratta redazione per avermi almeno dato del giovane». Una risposta ironica. La redazione de La Sicilia ha realizzato, a quel punto, un nuovo articolo, citando le parole di Salvini e cogliendo l’occasione per scusarsi ancora una volta.