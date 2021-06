La scelta social di Salvini di postare una foto in azienda davanti al calendario con una donna in bikini

La narrazione della politica sui social network passa sempre di più attraverso delle immagini ben ponderate. Per questo stupisce in maniera assoluta (o forse non stupisce affatto) la scelta di Matteo Salvini e del suo staff di comunicazione di inserire – nel carosello di immagini che hanno descritto la visita di questa mattina presso la Giovanni Clerici & Figli S.p.A, a Gallarate – quella in cui il leader della Lega si sofferma – insieme ai suoi ospiti – davanti a un pilastro del capannone aziendale dove è sistemato, ben in vista, un calendario con una donna in bikini.

Salvini e la donna in bikini sul calendario in azienda

Se attraverso quegli scatti, Matteo Salvini voleva ritrarre l’esperienza del lavoro, i suoi simboli, la storia familiare di un’azienda e dei suoi dipendenti, gli strumenti utilizzati quotidianamente per la produzione, probabilmente il fatto di farsi immortalare davanti a un calendario con una donna in abiti succinti, in un momento di evidente goliardia, tra le risate del leader della Lega e delle persone che lo stavano circondando in quel momento va in una direzione completamente diversa.

Secondo incontro tra imprenditori e lavoratori all’azienda tessile Giovanni Clerici & Figli S.p.A, a Gallarate (Varese), fondata nel 1869, circa 50 dipendenti, oltre 5mln di fatturato. Bellissima testimonianza italiana del fare impresa di generazione in generazione con successo🇮🇹 pic.twitter.com/OpndBKnRXd — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 29, 2021

La foto viene mostrata con disinvoltura, senza farsi troppi problemi sulle eventuali polemiche per come viene affrontato il rapporto tra il leader della Lega e uno dei simboli standard della mercificazione del corpo femminile. Ovviamente, gli utenti sui social hanno notato immediatamente questa scelta di Salvini e hanno espresso più di una perplessità nei commenti alla galleria fotografica.