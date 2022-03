Il timido accenno di Tg1 e Tg2 alla protesta con la maglietta di Putin nei confronti di Salvini

L'indubbia notizia riguardante la visita del leader della Lega in Polonia è passata in secondo piano rispetto a quello che Salvini ha dichiarato essere lo scopo della sua missione

Nella giornata di ieri, sicuramente la notizia riguardante la missione di Matteo Salvini in Polonia era quella della protesta del sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, che gli ha mostrato la maglietta di Putin che il leader della Lega aveva indossato qualche tempo fa e gli ha detto «io non la rispetto». Eppure, nei servizi della sera, il Tg1 e il Tg2 hanno dato una versione sfumata di questa informazione, preferendo inserirla all’interno di un servizio in cui si dava conto – e ampio spazio – alla motivazione che aveva spinto il leader della Lega a recarsi in Polonia.

Tg1 e Tg2 su Salvini in Polonia, il timido accenno alla protesta del sindaco Bakun

Lo ha fatto notare il parlamentare di Italia Viva e componente della commissione di vigilanza Rai Michele Anzaldi, su Twitter:

Ecco come il Tg2 ha censurato la contestazione a Salvini in Polonia, scrivendo una nuova pagina di vergognosa disinformazione: spettatori portati a credere si sia trattato di una polemica interna di Renzi e non lo schiaffo pubblico del sindaco polacco.

Disservizio pubblico pic.twitter.com/YaiZrdoNUk — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) March 8, 2022

Al Tg1 vergognosa censura della contestazione a Salvini in Polonia: oscurate le critiche del sindaco polacco e le ragioni del gesto di mostrare al leader leghista la maglia di Putin (che indossò a Mosca): altro che Rai di Draghi, da far impallidire la Rai gialloverde. pic.twitter.com/3ETq6vlsJZ — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) March 8, 2022

Ora, se non è corretto – anzi, è ampiamente esagerato – parlare di “censura” (le immagini della protesta sono comunque state mostrate, anche se non hanno rappresentato il cuore della notizia, come sarebbe stato invece giusto secondo i principi della notiziabilità di un fatto), è pur vero che il fulcro della vicenda di Salvini in Polonia era rappresentato proprio dal confronto con il sindaco polacco, che ha rifiutato di accoglierlo mostrandogli una maglietta di Putin.

Il Tg2 ha dato ampio spazio alle dichiarazioni precedenti all’incontro con il sindaco Bakun, in cui Salvini sottolineava le motivazioni del suo viaggio ai confini con l’Ucraina per portare degli aiuti umanitari e per organizzare il trasferimento di alcune persone in Italia. Ma la testata diretta da Gennaro Sangiuliano ha anche dato spazio alla risposta successiva all’episodio data da Salvini ad alcuni giornalisti, in cui ha detto di voler condannare Putin per l’invasione dell’Ucraina.

Il Tg1, invece, ha mostrato la protesta del sindaco polacco nei primi 15 secondi di un servizio di un minuto, per poi lasciare spazio alle parole di Salvini sulle iniziative che ha preso nei confronti delle persone che sono scappate dall’Ucraina (e che arriveranno in Italia) e sugli aiuti umanitari che arriveranno, grazie al lavoro della onlus con cui è partito per la Polonia, non solo al confine polacco, ma anche a quello moldavo.

