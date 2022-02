Il post di Salvini con la maglia di Putin al Parlamento Europeo è ancora online

Tutta colpa di un link “scaduto” per via delle modifiche apportate da Facebook nel 2020 che ha modificato gli url dei post. Anche di quelli già pubblicati. Questa mattina, infatti, si è diffusa una voce: il post di Salvini con la maglia di Putin mentre si trovava nell’Aula di Strasburgo è stato cancellato (o la sua visibilità è stata limitata). Ma non è così. Attualmente, sono le 13.30 di giovedì 24 febbraio 2022, quella foto e quello sferzante commento contro Sergio Mattarella sono ancora disponibili (e commentabile) sul profilo Facebook del leader della Lega.

Il post risale al 25 novembre del 2015, in occasione della visita del Presidente della Repubblica italiana nell’Aula dell’Europarlamento di Strasburgo. All’epoca dei fatti, infatti, il già segretario della Lega era eurodeputato e scriveva sulla sua pagina Facebook: «Qui Strasburgo. È appena intervenuto il Presidente Mattarella, che ha detto che chiudere e controllare le frontiere europee non serve. No, certo, facciamo entrare altri milioni di immigrati… Cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin!». Quel post è stato cancellato?

Italian LEGA leader Matteo Salvini has just removed or restricted access to an old Facebook post of his in which he wore a Putin t-shirt and wrote “I’m in Strasbourg. I’d swap two Presidents Mattarella for half Putin” https://t.co/06tVzpwRkU#Ukraine #Russia #Italy pic.twitter.com/rlzO4AE5FA — Antonello Guerrera (@antoguerrera) February 24, 2022

In realtà è un problema di link e non c’è stata alcuna cancellazione o limitazione da parte dello staff social del segretario del Carroccio.

Post Salvini Putin, la foto è ancora disponibile su Facebook

Perché l’url citato da Antonello Guerrera non è un fake, ma si tratta di un link scaduto per via dei cambiamenti apportati da Facebook nel 2020. Cliccando su quel link (simile a quello, ancora disponibile, per la versione mobile – non da app, ma da browser – di Facebook), infatti, si viene rimandati a questa pagina.

Ma, come detto, non si tratta di un post cancellato. Facendo una ricerca su Facebook (ma anche su Google) inserendo parte del testo scritto da Salvini a corredo di quel post con la maglia di Putin, infatti, si viene rimandati al post pubblicati in quel giorno di novembre del 2015.

E, cliccando sulla foto, si viene rimandati a un link differente (ma ancora attivo su Facebook e commentabile, come si evince dalla miriade di commenti che si sono scatenati nelle ultime ore). Insomma, alle 13.30 di giovedì 24 febbraio 2022 il post Salvini Putin con quella maglia al Parlamento Europeo non è stato cancellato.