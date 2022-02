Il gruppo hacker sostenuto dalla Russia che ha realizzato un nuovo e potente malware

Un nuovo e potente malware realizzato (e già utilizzato nelle ultime settimane) da parte degli hacker russi è stato individuato grazie a un lavoro congiunto tra le intelligence informatiche del Regno Unito e degli Stati Uniti. Il gruppo di pirati informatici è già noto alle cronache degli attacchi informatici degli ultimi anni e – secondo britannici e americani – è sostenuto (anche economicamente) dal Cremlino. La notizia è arrivata alla vigilia dell’offensiva militare della Russia in Ucraina, dopo che già nel corso dei giorni scorsi erano stati presi di mira molti siti istituzionali ucraini.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il lavoro congiunto della National Cyber ​​Security Center nel Regno Unito e delle agenzie statunitensi, tra cui la National Security Agency, ha portato alla luce questo nuovo e potenzialmente devastante malware: il suo nome è “Cyclops Blink” ed sarebbe stato realizzato dal gruppo di hacker russi noto come “Sandworm”. Nel rapporto condiviso, si dice esplicitamente: «Il malware soprannominato Cyclops Blink sembra essere un sostituto del malware VPNFilter esposto nel 2018 e la sua distribuzione potrebbe consentire a Sandworm di accedere in remoto alle reti».

Hacker russi e il nuovo malware individuato per gli attacchi

Secondo le informazioni arrivate da Regno Unito e Stati Uniti, questo malware colpirebbe i dispositivi firewall realizzati dal produttore Watchguard per la protezione dei personal computer (privati e aziendali). E il riferimento diretto è al gruppo Sandworm contro cui erano state mosse molte accuse negli ultimi anni: dall’interruzione BlackEnergy dell’elettricità ucraina nel 2015 a diverse industrie nel 2016, passando per l’attacco Non Petya del 2017, le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Pyeongchang nel 2018 e alcune altre offensive di pirateria informatica nei confronti della Georgia nel 2019. Tutti eventi che sarebbero partiti proprio da quegli hacker sostenuti dal Cremlino.