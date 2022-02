Cosa sappiamo del massiccio attacco hacker ai siti istituzionali ucraini

L’attacco hacker istituzioni Ucraina ha colpito una serie di siti istituzionali importantissimi a partire da quelli del Parlamento e del ministero degli Esteri. Oltre alla Rada, che è il parlamento ucraino, sono stati coinvolti nel massiccio attacco informatico – come ha scritto Bbc News online – anche i servizi di sicurezza. Non si tratta di certo di una novità considerato che parliamo di un attacco DDoS, di cui banche e istituzioni ucraine erano già state vittima la scorsa settimana.

LEGGI ANCHE >>> La Russia invita i suoi cittadini a scaricare «sfondi per celebrare Giornata del Difensore della Patria»

Solo nella giornata di ieri l’Europa ha messo in campo le sue forze informatiche dopo una richiesta di aiuto da parte dell’Ucraina, che evidentemente – visti anche i recenti eventi – si aspettava attacchi anche sul fronte cyber. L’Ue ha messo a disposizione tra gli otto e i dodici esperti provenienti da vari paesi (nello specifico Lituania, Polonia, Croazia, Paesi Bassi e Romania) sia in loco che a distanza.

Ad essere colpite dall’attacco hacker sono state anche le banche ucraine oltre alle istituzioni e tutte le organizzazioni colpite stanno sperimentano una serie di interruzioni. Bbc non esita a definirlo un «cyber-attacco su larga scala» in merito al quale il ministro della Trasformazione digitale Mykhaylo Fedorov ha parlato, in prima battuta, all’agenzia di stampa Interfax. Tra le altre istituzioni i cui siti stanno avendo problemi e risultano essere coinvolti ci sono i ministeri della Salute e della Sicurezza. Tutti i siti istituzionali sono stati messi fuori uso tramite un attacco DDoS. Quello che accade adesso era già nell’aria, vista l’esplicita richiesta all’Europa, e le autorità ucraine avevano parlato di veri e propri avvertimenti online rispetto a hacker che si stavano preparando a sferrare un bel colpo a agenzie governative, banche e difesa.

⚠️ Confirmed: #Ukraine‘s Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs, the Security Service of Ukraine and Cabinet of Ministers websites have just been impacted by network disruptions; the incident appears consistent with recent DDOS attacks 📉 pic.twitter.com/EVyy7mzZRr

— NetBlocks (@netblocks) February 23, 2022