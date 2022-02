La storia del «falso screenshot di Repubblica» con il refuso nella parola lanciarazzi

Tra le notizie del giorno nel feed Twitter di Repubblica oggi è comparso un tweet diverso dal solito. Vista la grande diffusione dello screen – che la redazione ha affermato essere falso – si è ritenuto necessario un chiarimento in merito alla questione. Lo screen Repubblica lanciarazzi dell’articolo di live blog che fa update costante sulle ultime notizie dalla guerra Russia Ucraina – che è circolato tanto nelle ultime ventiquattro ore – contiene un vistosissimo errore ripetuto almeno un paio di volte. La parola lanciacaz*i – stando a quanto dice Repubblica – non sarebbe mai comparsa sul loro sito.

Sta circolando da oltre 24 ore un falso screenshot di Repubblica con un presunto refuso in un nostro articolo, refuso che non c’è mai stato (abbiamo verificato sui nostri sistemi). Fa sorridere e abbiamo anche temuto di averlo scritto per errore, ma non è stato così pic.twitter.com/Rlb6ycsGHz — Repubblica (@repubblica) February 28, 2022



Lo screen Repubblica con la parola lanciacaz*i al posto di lanciarazzi

Repubblica parla – senza mezzi termini – di uno screen fake del loro live blog sulla guerra in Ucraina: «Sta circolando da oltre 24 ore un falso screenshot di Repubblica con un presunto refuso in un nostro articolo – si legge su Twitter – refuso che non c’è mai stato (abbiamo verificato sui nostri sistemi). Fa sorridere e abbiamo anche temuto di averlo scritto per errore, ma non è stato così». Come prova a corredo della tesi sostenuta dalla redazione, Repubblica ha fornito lo screen reale dell’articolo.

Non sono poche le persone che si sono lasciate andare a commenti ironici sotto il tweet in questione, in molti sostenendo anche che Repubblica abbia provato a rimediare a un errore che – effettivamente – sarebbe stato commesso. C’è anche chi, invece, sostiene che palesemente si tratta di un fake.

