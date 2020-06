La storia delle foto di Luigi Di Maio all’arrivo agli aeroporto di Lubiana e Atene

Se Lubiana avesse il mare, sarebbe una piccola Atene?. Sul profilo Twitter di Luigi Di Maio, nei giorni scorsi, sono comparse due immagini che raccontavano i viaggi del capo della Farnesina per parlare e sbloccare i flussi turistici con gli altri Paesi Europei. Le foto Di Maio Lubiana e Atene, pubblicate all’arrivo nei rispettivi aeroporti, sono molto simili, ma sembra esserci una spiegazione molto più che razionale: non si tratta di foto scattate all’arrivo in Slovenia e Grecia, ma alla partenza da Roma.

Vediamo i due post social di Luigi Di Maio e mettiamoli a confronto tra di loro. Il primo risale a sabato 6 giugno, quando il Ministro degli Esteri è andato a Lubiana (in Slovenia), per affrontare il tema dei flussi turistici dall’Italia.

Appena atterrati a Lubiana, in Slovenia, dove incontrerò il ministro degli Esteri @AnzeLog per parlare di flussi turistici. Durante l’emergenza, con la Slovenia abbiamo mantenuto stretti contatti e portato avanti una leale collaborazione. ➡️https://t.co/Lt2G1SpVlY pic.twitter.com/A01uF5RRxi — Luigi Di Maio (@luigidimaio) June 6, 2020

Il secondo, invece, risale a martedì 9 giugno, quando il capo della Farnesina si è recato ad Atene per affrontare lo stesso tema con il suo omologo ellenico.

Oggi nuova missione in Grecia. Siamo impegnati a sbloccare i flussi turistici con i Paesi Ue. Far arrivare turisti stranieri in Italia significa far lavorare commercianti, artigiani, imprese. Significa far girare l’economia. ➡️https://t.co/bAUndzL2Br pic.twitter.com/6VWSwCpiyh — Luigi Di Maio (@luigidimaio) June 9, 2020

Foto Di Maio Lubiana e Atene, la spiegazione

Non sappiamo, in realtà a quando risalgano questi scatti. Ma a creare confusione – e inevitabile ironia – è stata quella somiglianza sospetta tra i due aeroporti. Le foto Di Maio Lubiana e Atene, però, non raccontano quello che in realtà viene spiegato nei due post che le accompagnano. L’unica cosa certa, vedendo cosa appare sullo sfondo – dalla struttura alle palme, passando per le scalette – è che si tratta di due immagini scattate in un unico posto. Ma non si tratta né di Lubiana, né di Atene.

Immagini della partenza

Appare evidente, infatti, che le due immagini facciano riferimento alla partenza – dall’aeroporto di Roma (non sappiamo se Ciampino o quello dell’Urbe) -. Si vede, infatti, Luigi Di Maio andare in direzione della pista dell’aeroporto (come indica la direzione delle scalette) e non verso l’uscita. Insomma, si tratta di due foto scattate in giorni diversi (come si può vedere dalla situazione meteorologica differente), ma che indicano una partenza e non un arrivo.

