Rosario Fiorello è uno dei protagonisti del mondo social e sta intrattenendo ogni giorno gli italiani in tempo di Coronavirus, spesso facendo dirette con tanti amici come Lorenzo Jovanotti. In quella di ieri pomeriggio il popolare showman ha annunciato di aver accolto con favore la proposta del direttore di Rai 1 Stefano Coletta di rimandare in onda sul primo canale il meglio di “Viva Raiplay”.

Lo show dei record sulla piattaforma Rai aveva debuttato proprio in prima serata sulla tv pubblica e potrebbe fare compagnia già da questa sera o da domani a tutti gli italiani rinchiusi a casa per il Coronavirus:

“Mi ha chiamato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta chiedendomi se vogliamo proporre su Rai 1 il meglio di Viva Rai Play, per me è ok quindi non so se già da questo sabato perché è saltata #LaCorrida comunque potrete vederlo!”

Tralasciando la gaffe perché “La corrida” di Carlo Conti va in onda il venerdì questa è una bellissima notizia per tutti i fan di Fiorello. Ora resta da capire solo quando, se già da stasera o da domani e per quando. Lo showman ha parlato de il meglio di Viva Raiplay ma dato il materiale di archivio potrebbero anche essere più di una puntata quelle mandate in onda su Rai 1.