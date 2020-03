In tempo di Coronavirus il consiglio è di restare a casa salvo spostamenti strettamente necessari, quindi anche il mondo dello spettacolo ha deciso di supportare i cittadini facendo un vero e proprio servizio di pubblica utilità. Abbiamo già parlato dell’iniziativa dei concerti in streaming, ma non sono solo i cantanti ad essersi immediatamente mobilitati per portare sollievo agli italiani in tempo di coronavirus. Molti personaggi della tv e dello spettacolo hanno aperto la loro casa con dirette Instagram continue, come nel caso di Rosario Fiorello: lo showman numero uno ha intrattenuto prima per due ore con l’amico Jovanotti nel pomeriggio, mentre la sera ha chiacchierato amabilmente con l’attore Salvatore Esposito collegato da Chicago dove sta girando “Fargo 4”.

I Ferragnez continuano a sfruttare il loro status da influencer per una buona ragione e dopo la raccolta fondi per il San Raffaele hanno deciso di regalare un simpatico siparietto per i loro fan facendo delle dirette Instagram dalla stessa casa, ma da stanze differenti: “Voglio aggiungere Chiara alla diretta, ma non so come si fa, non sono pratico del mezzo“, ha detto il cantante mentre la moglie divertita: “Forse devo inviare io la richiesta? Non so come si fa”.“Certo che una imprenditrice digitale che non sa come si fa?! Siamo proprio dei boomer” ha poi concluso Fedez.

Ma ci sono tanti altri che stanno interagendo con il pubblico a casa, a partire da Vittoria Cabello e Maria Sole Pollio star di Don Matteo. Tantissimi sono dunque i personaggi che stanno accanto agli italiani durante l’emergenza coronavirus, ma la proposta più bella l’ha lanciata proprio Rosario Fiorello: “Instagram dovrebbe aprire la possibilità di invitare più persone, almeno 5. Pensate che bello se facessimo un programma in diretta tutti insieme ogni giorno”. Anche noi accogliamo l’appello del grande show man e chiediamo al servizio proprietà di Facebook di cambiare le regole perché un programma di questo tipo sarebbe molto utile a tutti gli italiani per superare delle settimane che si preannunciano molto dure con il coronavirus.