Boris Johnson dice «molte famiglie perderanno i loro cari» e non fa nulla per impedirlo

Il premier britannico Boris Johnson ha confermato che anche la Gran Bretagna sta attraversando la più grave crisi sanitaria degli ultimi tempi e, per rendere bene l’idea, ha affermato che «molte famiglie perderanno i loro cari». Ma non ha intrapreso delle misure radicali come quelle messe in campo in Italia o quelle che stanno iniziando a essere attuate in Francia (senza la severità necessaria, tuttavia) per combattere il coronavirus.

LEGGI ANCHE > Emmanuel Macron e il discorso alla Francia sull’emergenza coronavirus

Boris Johnson e la frase preoccupante sul coronavirus

Non solo: l’opinione pubblica inglese applaude. Secondo il team di esperti che ha affiancato Boris Johnson nei minuti precedenti al suo discorso alla nazione, non ci sono possibilità di arginare il virus e che è anzi preferibile che questo possa diffondersi per aumentare le difese immunitarie dei cittadini. Tanto vale, dunque, non bloccare le attività economiche del Paese. Un discorso tipico di chi sottovaluta l’importanza dello Stato sociale e che beneficia esclusivamente l’aspetto capitalistico.

La Gran Bretagna, per stessa ammissione del premier Boris Johnson, potrebbe avere già 10mila contagiati, un numero ben superiore rispetto alle stime ufficiali comunicate ai media britannici. Ma il Paese non ha intenzione di fermarsi. Del resto, il traffico aereo da e per gli Stati Uniti non tocca il Regno Unito, le scuole continueranno a restare aperte e le attività economiche procederanno as usual. Una visioen che si distanzia ancor di più da quella già ritenuta timida dell’Unione Europea. Boris Johnson vuole quasi distinguersi dall’organismo di cui, fino a qualche mese fa, la Gran Bretagna faceva parte e dal quale ha deciso di uscire.

Giornali ed elettori stanno approvando la linea seguita da Boris Johnson, sostenendo che la sua azione non sta scendendo a compromessi con il populismo delle chiusure a tutti i costi. Però, prepara le famiglie alla perdita dei loro cari. Il sacrificio della vita umana rispetto agli affari. È questo il modello inglese.