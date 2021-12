Cosa è successo al film sul romanzo di Camilleri, tagliato prima di Porta a Porta

All’inizio era stato Roan Johnson, il regista de La stagione della caccia, a protestare su Twitter per l’accaduto. «Come si fa – si era chiesto – a commentare il fatto che in prima serata su Raiuno un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché – immagino eh – Porta a Porta sennò va troppo in là? Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato al film e con Camilleri?». Era stato lui a fornire una spiegazione per il film tagliato su Raiuno martedì 1 dicembre: la pellicola tratta dal romanzo di Andrea Camilleri è andata in onda monca dei 15 minuti finali, lasciando interdetti i telespettatori. Ed era stato lui, dunque, a indicare come capro espiatorio il programma condotto da Bruno Vespa che, probabilmente, ha pagato – in questa interpretazione – alcune sue intemperanze passate, quando le trasmissioni precedenti si protraevano per troppo tempo.

Film tagliato su Raiuno, la reazione di Bruno Vespa

Bruno Vespa, però, nega tutto. Non è stato lui la causa del taglio brusco al film che, tra le altre cose, la Rai ha promesso di mandare in onda – in versione integrale – entro la fine di dicembre, per ovviare al problema che si è venuto a creare martedì 1° dicembre. Il conduttore di Porta a Porta ha affermato di non sapere nulla dell’accaduto e ha anche dichiarato: «Solo persone incompetenti o in completa malafede possono pensare che io abbia l’autorità o la semplice intenzione di tagliare il programma che precede Porta a Porta per andare in onda in anticipo. E spiace vedere che lo abbia pensato anche il regista del film Roan Johnson».

In realtà, il direttore di rete Stefano Coletta ha spiegato che il brusco taglio di 15 minuti ha rappresentato un semplice errore materiale, per il quale andranno individuate delle responsabilità. «Una cosa che, purtroppo, può avvenire – ha detto -. Ma abbiamo seriamente e sinceramente chiesto scusa ai telespettatori».

Photo – Andrea Oldani/italyphotopress world