Perché non c’è UnoMattina (e perché la Rai avrà problemi anche con i tg)

Chi si aspettava i volti di Monica Giandotti e Marco Frittella questa mattina su Raiuno è rimasto deluso. La nuova stagione di UnoMattina non è partita il 13 settembre, come previsto. La causa è in uno sciopero dei dipendenti della Rai che provocherà diversi problemi al palinsesto di questo lunedì di inizio stagione televisiva. Previsti, infatti, problemia anche nella stessa programmazione dei telegiornali, che andranno in onda non con le stesse scansioni orarie.

Sciopero Rai, i problemi: da UnoMattina alle edizioni dei tg

Questa mattina, ad esempio, sono saltate su Raiuno le edizioni delle 7:30 del Tg Lis e quella di lunga durata/approfondimento delle 8:00. Possibile, dunque, che sulla rete ammiraglia siano garantite soltanto le edizioni delle 13.30 e delle 20, le due principali. L’elemento sicuramente più evidente è quello dell’assenza di UnoMattina, che è stata parzialmente compensata sia da un collegamento più lungo del solito con l’informazione all-news di Rainews 24, sia con la realizzazione di un montaggio “best of” della scorsa edizione di UnoMattina.

È stato un cartello a informare i telespettatori della fascia mattutina del servizio pubblico che la puntata andata in onda non era in diretta, ma rappresentava una serie di collage degli spezzoni più significativi della scorsa edizione del programma. Bisognerà valutare, ora, se lo sciopero dei dipendenti della Rai condizionerà in qualche modo anche gli altri contenitori informativi della rete ammiraglia, come Oggi è un altro giorno e La vita in diretta.

L’agitazione sindacale era stata annunciata già il 18 agosto scorso: «Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 – si leggeva nella nota dei dipendenti Rai -, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche».

Intanto, continuano i problemi con i telegiornali (anche su Raidue e su Raitre). Per i Tg Rai saranno garantite solo 2 edizioni, per il Tg1 alle 13:30 e alle 20, il Tg2 alle 13 e alle 20:30 e il Tg3 alle 14:20 e alle 19. Rainews24 avrà poche edizioni e la riproposizione di rubriche in replica. Tutte le edizioni saranno, generalmente, di breve durata.

Foto IPP/Gioia Botteghi

Roma 08/09/2021

Update:

09.27 con aggiornamenti rispetto alle diverse edizioni dei telegiornali per le tre reti Rai;

12.17 è stato aggiunto il testo con cui era stata comunicata l’agitazione sindacale da parte dei dipendenti Rai