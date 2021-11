Sul tavolo l’ipotesi di uno storico passaggio di Bruno Vespa a Mediaset

Per ora si tratta di voci che circolano nelle alte sfere dirigenziali. Voci che, però, non vengono smentite da nessuno degli attori protagonisti: Bruno Vespa a Mediaset potrebbe diventare, in un futuro non ben identificato, una realtà. Sarebbe il passaggio storico di un conduttore e direttore che ha fatto la storia della Rai alla televisione privata del nostro paese.

LEGGI ANCHE >>> I giochi di parole di Bruno Vespa e Roberto Mancini nello spot per la nuova stagione di Porta a Porta

Bruno Vespa a Mediaset? Cosa sappiamo finora

Nei salotti di Bruno Vespa, a Porta a Porta, è stata fatta la storia della politica italiana – un evento tra tanti, la firma di Silvio Berlusconi del contratto elettorale nel 2001 – per sessant’anni e ora il sodalizio potrebbe essere giunto al termine. Bruno Vespa sarebbe in trattativa per il passaggio dalla televisione pubblica a quella priva – si legge sull’edizione cartacea del Messaggero di oggi – e la questione sarebbe in discussione ai massimi livelli.

Si tratta di presunte trattative segretissime che coinvolgerebbero Berlusconi stesso e pochissimi dirigenti, in Mediaset, sarebbero a conoscenza della questione. La televisione privata ammette solo che «contatti ci sono stati» senza, però, confermare o smentire nulla rispetto alla direzione intrapresa.

In Rai non se ne sa nulla

Lato Rai, del passaggio di Vespa a Mediaset non si sa nulla. Appare solo strano, considerato che la stagione televisiva è nel suo pieno svolgimento e Bruno Vespa ha firmato da poco il contratto per il rinnovo. Un contratto che, a partire dal 2017, è cambiato non di poco: taglio di 300 mila euro, rinnovi di due anni invece che di quattro. Una stretta, quella delle spese Rai, che si è vista anche con Fuortes nella circolare datata 5 ottobre in cui si sottolinea come «non è consentita l’assegnazione di postazioni o stanze a uso esclusivo né l’assegnazione individuale di personal computer desktop e portatili».

E Bruno Vespa cosa dice? Si tiene lontano da ogni sorta di polemica, non commentando – di fatti – i tagli in Rai in alcun modo. Sull’ipotesi del passaggio alla televisione privata non afferma nulla di concreto: «Finché mi trattano bene in Rai, resto». Su Mediaset: «A Mediaset sono molto gentili».

(Immagine copertina: IPP Andrea Oldani)