Mancini bloccato in autostrada: la sfuriata spopola sul web

Spopola sul web la sfuriata contro Aspi del ct della nazionale italiana Roberto Mancini, rimasto bloccato in auto a mezzanotte da un cantiere autostradale in Liguria mentre rientrava a casa da Reggio Emilia dopo l’ampio successo 5-0 dell’Italia contro la Lituania nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022, grazie ai gol messi a segno da Moise Kean (doppietta per l’attaccante della Juventus), Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo, più l’autogol di Edgaras Utkus. Grazie a questa vittoria l’Italia resta saldamente al comando del gruppo C, con 6 punti di vantaggio sulla Svizzera.

“Autostrade per l’Italia più forte della Lituania”, scherza un tifoso su Facebook. “Mi raccomando…non dite a Mancini che per i Mondiali abbiamo un’autostrada spianata davanti”, suggerisce un altro via Twitter. “I lavoratori dell’autostrada bloccata incontrati da Roberto Mancini erano lituani”, ipotizza un terzo. Non mancano i commenti di camionisti e automobilisti da tempo alle prese con i cantieri autostradali in Liguria: “Benvenuto nella vita vera”, “Evidentemente è un bel po’ che non vieni in Liguria, sono mesi che chiudono-aprono e noi perennemente in coda”, “Benvenuto tra noi, però se guardi il tuo conto in banca ti passa tutto” o “Finalmente anche i vip sbroccano per una situazione indegna di un Paese civile”. Una disavventura autostradale postata come storia su Instagram attraverso un video che si conclude anche un “porca tr**a” esclamato dal ct azzurro. “No vabbè, Mancini che aveva chiuso una serata senza urlare con i ragazzi ma ci pensa l’autostrada”, “Pensiamo un momento a Mancini che ieri sera poteva tornare a casa sereno dopo la vittoria della squadra e invece no perché è rimasto bloccato in autostrada”, ironizzano due tifosi via Twitter.

