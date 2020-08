Quelli che credono che il figlio della Lamorgese gestisca un centro migranti grazie a una foto di Pastorello e Lukaku

Un equivoco partito da un post ironico, come spesso accade, che però ha ingenerato immotivata indignazione e ha permesso di dare ancora una volta sfogo a un campionario di commenti impronunziabili. È bastata una fotografia dell’agente Pastorello e del calciatore dell’Inter Romelu Lukaku (in borghese, senza la maglietta nerazzurra addosso) per dare adito alla bufala del figlio Lamorgese che gestisce un centro per migranti.

Figlio Lamorgese, la foto bufala con Lukaku e Pastorello

Una bufala che, per modalità, ricorda da vicino quelle che hanno riguardato per troppo tempo Laura Boldrini, accusata di avere una sorella (che nella realtà, purtroppo, è deceduta) che gestiva da sola un centro di accoglienza per migranti. In quell’occasione, l’immagine a cui tutti avevano abboccato era quella dell’attrice Krysten Ritter, protagonista della serie Jessica Jones.

Oggi, invece, dobbiamo far fronte a una bufala diffusa sui social network in maniera virale, che ha scatenato commenti che spaziano dalla discriminazione territoriale (la Lamorgese che, in alcuni commenti, viene definita Napule per le sue origini meridionali) alle offese e agli insulti sessisti. Oltre, ovviamente, a presupporre il solito mantra della politica che approfitta di qualsiasi circostanza pur di portare a un arricchimento personale e alla difesa di interessi privati sfruttando la cosa pubblica.

L’immagine ha raggiunto quasi mille condivisioni su Facebook. Eppure sembra davvero incredibile come nemmeno la foto di un noto calciatore, protagonista assoluto in Serie A in uno degli ambiti più popolari nella società italica, possa arrestare la diffusione incontrollata delle bufale.