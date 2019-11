Non solo Joker, alla Festa della Rete si porta l’innovazione nel mondo dello storytelling

Il titolo del panel – Da Joker a Batman, come combattere l’agente del caos – lasciava già intuire il tono pop di un incontro che, nella sostanza, ha invece rappresentato uno dei momenti più formativi dell’edizione 2019 della Festa della Rete di Perugia. David Parenzo, Gianluca Giansante e Gianni Cuozzo hanno messo in luce i diversi aspetti delle fake news nella comunicazione online, fornendo allo stesso tempo nuove soluzioni per la costruzione dello storytelling aziendale e la gestione di casi di crisi.

Festa della Rete, il panel sulla gestione delle crisi aziendali e sulla costruzione di una nuova narrazione

Il modo innovativo per farlo, hanno spiegato i relatori, passa attraverso l’utilizzo dei sistemi digitali di data intelligence e le competenze di comunicatori e sceneggiatori. L’incontro, molto piacevole e aperto a tutti, aveva come target – in modo particolare – imprese e organizzazioni strutturate: a loro i relatori si sono rivolti per proporre un «servizio di comunicazione per la costruzione dello storytelling aziendale e la gestione di casi di crisi, che sfrutta i sistemi digitali di data intelligence e le competenze di comunicatori e sceneggiatori».

Le clip del film Joker hanno accompagnato la relazione: l’utilizzo delle immagini del capolavoro di Todd Phillips hanno consentito al pubblico di avere un riferimento chiaro ai temi che la società di consulenza strategica Comin & Partners, David Parenzo, Gianluca Giansante e Gianni Cuozzo hanno affrontato.

Come difendersi dalla crescente minaccia delle fake news e di crisi aziendali? @g_giansante @DAVIDPARENZO e @gnnczz discutono su rischi e opportunità per le imprese per costruire un proprio storytelling, basato su sitemi tecnologici e strategie di comunicazione #FDR19 pic.twitter.com/Bswhn4uB5s — Comin & Partners (@cominandpa) November 9, 2019

Il focus dell’incontro ha insistito molto sull’aspetto della creazione di una nuova narrazione dei fatti, quando un’azienda – ma lo stesso vale anche per le figure pubbliche – viene colpita da un insieme di fake news ritenute vere dall’opinione pubblica. Le soluzioni proposte, partendo dal sempre più variegato contesto della comunicazione online, hanno offerto un approccio pionieristico alla tematica, unendo la disponibilità di dati digitali alla creatività dei messaggi da diffondere.