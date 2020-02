Feltri esulta perché il Coronavirus ha «eliminato le Sardine» e spera faccia lo stesso con Conte | VIDEO

Mentre il suo quotidiano ha instillato paure con titoli apocalittici per giorni, prima del ravvedimento sulla via di Damasco di giovedì 27 febbraio, Vittorio Feltri continua a parlare del Coronavirus usando ironia a livello sociale e politico. Dopo aver parlato del colera dei napoletani, e del razzismo del virus nei confronti dei vecchi, il direttore di Libero ora trova i lati positivi dell’emergenza che ha colpito in Italia: la sparizione delle Sardine e la speranza che lo stesso accada con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Feltri, dopo aver già twittato il suo pensiero su Twitter nel corso della giornata di ieri, ha voluto ribadire gli stessi concetti anche in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete4. Il direttore di Libero ha citato le Sardine e la loro ospitata ad Amici di Maria De Filippi, ultimo traguardo dopo che del movimento nato a Bologna – negli ultimi giorni – si è parlato veramente poco.

“Questo virus ha fatto anche qualcosa di buono: ha eliminato le Sardine di cui non si parla più se non per la fine che hanno fatto ad Amici, se poi ci aiuta anche a mandare via Conte, alé virus! avanti così!”

Feltri e le cose buone del Coronavirus

«Questo virus ha fatto anche qualcosa di buono, parliamoci chiaro – ha detto Vittorio Feltri in collegamento dal suo ufficio nella redazione di Libero -. Per esempio ha eliminato le Sardine delle quali non si parla più se non dalla Maria De Filippi, con tutto il rispetto della signora che è bravissima. Però quando uno finisce ad Amici invece che andare in piazza, evidentemente vuol dire che è in punto di morte». Il riferimento è a Mattia Santori che parteciperà alla prima puntata del serale del talent show di Mediaset.

L’inciso su Conte

Vittorio Feltri chiude con quella che per lui è una sorta di speranza: «Il virus qui ci ha dato una mano. Poi se ci dovesse dare una mano a fare andare via Conte non potremmo che festeggiare: alè virus, avanti così».

