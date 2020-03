Feltri dice che Barbara D’Urso gli ha teso un agguato e preferirebbe il Coronavirus a lei

La condanna di Harvey Weinstein per stupro ha lasciato segni anche in Italia. Il produttore statunitense, in attesa del giudizio finale che commuterà la sentenza in pena, era stato denunciato anche da Asia Argento che domenica sera, a Live – Non è la D’Urso ha parlato di quanto successo. Una sorte di rivincita, per usare un eufemismo, contro chi l’ha accusata per anni di essersi inventata tutto e gettato fango sul movimento Me Too. Tra di loro c’è anche il direttore di Libero che non ha usato, in passato, mezzi termini contro l’attrice. Ieri sera il confronto in diretta e stamattina c’è un Vittorio Feltri contro D’Urso che gli avrebbe fatto una trappola.

LEGGI ANCHE > Feltri esulta perché il Coronavirus ha «eliminato le Sardine» e spera faccia lo stesso con Conte | VIDEO

Ripercorriamo le tappe partendo da domenica sera. Asia Argento era in collegamento con Barbara D’Urso, mentre in studio c’era anche Vittorio Feltri. L’attrice ha ricordato al direttore di Libero quei pensieri espressi in passato contro di lei – con ammiccamenti alla prostituzione – sottolineando come il legale del giornalista, dopo la sua querela per diffamazione, abbia offerto un patteggiamento economico per far ritirare la denuncia. Cosa che è stata rifiutata dalla stessa Argento. Lo stesso direttore ha espresso le sue scuse all’attrice sottolineando il suo ruolo principale nello scoperchiare e rendere pubblico questo caso.

Vittorio Feltri contro D’Urso

Ma la vicenda non è finita qui e questa mattina è andato in scena un Vittorio Feltri contro D’Urso. Il tutto via Twitter. Prima ha scritto: «Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io». Ipse dixit. Poi ha voluto rincarare la dose.

Se dovessi scegliere tra la D’Urso è il virus scarterei lei — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 2, 2020

Preferisce il coronavirus alla conduttrice

Insomma, con i suoi soliti toni e modi, Vittorio Feltri dice di non aver digerito il trattamento che gli è stato riservato a Live Non è la D’Urso. Un qualcosa che ricorda l’atteggiamento di Vittorio Sgarbi della scorsa settimana, prima della pax di domenica. Un copione già visto.

(foto di copertina: da Live Non è la D’Urso, Canale 5 + Tweet di Vittorio Feltri)