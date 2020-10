Federica Pellegrini positiva al coronavirus, in lacrime su Instagram

È una serata difficilissima per l’Italia alle prese con il coronavirus. Dopo il peggior bollettino di sempre per numero di contagi, è arrivata prima la notizia della positività di Valentino Rossi e poi quella di Federica Pellegrini positiva al coronavirus. La nuotatrice azzurra, pluricampionessa olimpica e mondiale, si è presentata in lacrime davanti ai suoi followers di Instagram.

Federica Pellegrini positiva al coronavirus, le lacrime su Instagram

La nuotatrice azzurra ha spiegato: «Devo darvi una brutta notizia. Ieri sono uscita dalla piscina in anticipo mentre mi stavo allenando – ha detto con gli occhi gonfi di lacrime -. Non mi sentivo bene e la sera mi è venuto il mal di gola. Questa mattina, poi, ho fatto il tampone e mi è arrivato il risultato: sono positiva al coronavirus».

Federica Pellegrini è sempre stata molto attenta alla propria salute e, ogni volta che c’era qualcosa che non andava, ha sempre reagito in maniera molto difficile. Anche questa volta è andata così: «Sarei dovuta partire per Budapest lunedì e sarei dovuta tornare alle gare dopo un periodo di pausa. Mi dispiace tantissimo perché ne avevo voglia e perché avevo iniziato benissimo la stagione. Ora, invece sono qui e non so se ridere o piangere. Ci faremo questi dieci giorni di quarantena».