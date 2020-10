Lo chiamano il Dottore perché in moto è un vero e proprio accademico. Ma anche per quanto riguarda la sua vita da sportivo, Valentino Rossi è particolarmente meticoloso. Non è un caso che, anche sul coronavirus, è stato attentissimo, cercando di rispettare tutti i protocolli e prendendo tutte le precauzioni del caso. Bene, non è bastato. Valentino Rossi positivo al coronavirus è la notizia che, partendo dai suoi account social, è rimbalzata subito su tutti gli organi di stampa internazionali.

Valentino Rossi positivo, la notizia sui social network

Il pluricampione del mondo di Moto GP ha voluto condividere la notizia con tutti i suoi fan, attraverso il suo account Instagram. Anche perché questa positività lo costringerà a saltare il Gran Premio di Aragon in programma questo fine settimana. Poi, dipenderà dal decorso della malattia. Perché Valentino Rossi – in base a quanto descritto nel post – non sembra asintomatico.

Stamattina, ha spiegato Vale, si è svegliato con una leggera febbre e con un senso di debolezza molto pronunciato. Si è prima sottoposto a un test rapido che, tuttavia, ha dato un primo esito negativo. Successivamente, si è sottoposto a un secondo test che, invece, ha dato esito positivo: i risultati sono arrivati alle 16 di questo pomeriggio.

Valentino Rossi positivo, ma ha rispettato tutti i protocolli

Valentino Rossi non ha mancato di sottolineare il fatto che, in questi giorni, ha rispettato tutti i protocolli previsti dal Circus della Moto GP e tutte le prescrizioni sanitarie legate agli atleti. «Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo – ha scritto – e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi ero già isolato dal mio arrivo a Le Mans. Comunque è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto».

Il motociclista, 41 anni, ha dimostrato che per chi è sottoposto quotidianamente al contatto con altre persone, molto spesso non basta solo rispettare i protocolli e prestare la massima attenzione. Il virus è dietro l’angolo e può coinvolgere tutti, indipendentemente dal nostro grado di precauzioni.