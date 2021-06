I complottisti stanno facendo girare un falso modulo per il consenso informato al vaccino Pfizer

Nel documento in questione, che compare anche in un video che gira su Facebook, si afferma che il vaccino ci proteggerebbe solo all'1%

Quante se ne dicono su Pfizer. Stavolta tocca al modulo del consenso informato sulla somministrazione del vaccino Pfizer, quello che – per intenderci – tutti coloro che si sono vaccinati hanno dovuto firmare prima dell’inoculazione. C’è un falso modulo consenso Pfizer che sta girando in rete in tutti i modi: il documento falso è infatti disponibile in un cloud online o, ancora, compare in un video che gira su Facebook in cui una signora legge un fantomatico punto numero 6 che, in realtà, non corrisponde in niente al vero modulo di consenso informato per la vaccinazione Covid che si può trovare solo ed esclusivamente sui canali istituzionali come il sito del ministero della Salute o i canali ufficiali delle varie Asl.

Modulo consenso Pfizer, il falso che gira in rete

Si tratta di un modulo falso creato apposta per fare disinformazione e confondere le acque facendo pensare alle persone che ci sia qualcosa di nascosto nei moduli che vengono fatti firmare. Nel video che si può trovare su Facebook, come segnala Bufale.net, c’è una donna che impugna il falso modulo di consenso e mostra un fantomatico punto 6 sottolineando che nessuno lo abbia mai letto. Si tratta di una frase che argomenta la dicitura precedente “Vaccino verum 99,95% vs placebo 99,07%”, ovvero “Va tuttavia sottolineato che in base ai dati forniti dal produttore è vero che i pazienti che non hanno contratto la malattia rappresentano il 99,95% del totale, ma è anche vero che i pazienti che non hanno sviluppato la malattia nel gruppo dei non vaccinati è del 99,07%.”.

Secondo questa affermazione, quindi, le persone vaccinate sarebbero maggiormente protette dal virus rispetto a quelle non vaccinate – nel caso specifico con Pfizer – solo per l’1%. Questo video e, in generale, i post che urlano al complotto e a qualche fantomatica dicitura nascosta nei moduli per il consenso al vaccino sono l’esempio perfetto di tutto quello a cui non bisognerebbe mai credere poiché privo di riscontri ufficiali.

Il vero modulo al consenso per il vaccino solo su canali ufficiali

Innanzitutto non esiste un modulo al consenso specifico per Pfizer ma un modulo valido per il consenso a tutti i vaccini nel quale si inserisce il nome del farmaco a mano. Troviamo la versione del modulo al consenso informato sul sito del ministero della salute – aggiornato l’ultima volta il 27 marzo 2021 – oppure sui siti delle varie Asl. Le versioni ufficiali dei moduli a seconda delle Asl e delle regioni, quindi, sono rintracciabili tramite canali ufficiali o sono quelle che vengono generate automaticamente una volta che prendiamo appuntamneto.

Nulla a che vedere con i falsi moduli al consenso vaccinale che girano in rete e che – se e quando i complottisti che li citano rimandano alla fonte – possono essere rintracciati solamente su canali non ufficiali.