Non è vero che il vaccino Pfizer è illegale in Nuova Zelanda

Si tratta di una notizia che sta girando su tutta una serie di portali specializzati nell’ambito del complottismo e dell’antivaccinismo ma che, di fatti, non trova alcuna conferma nella realtà oggettiva dei fatti. Il vaccino Pfizer non è mai stato dichiarato illegale in Nuova Zelanda. Ecco l’ennesima bufala sul vaccino Pfizer che va inquadrata come tale poiché sta godendo di ampia condivisione. Nella maggior parte dei casi viene affermato che Pfizer sarebbe stato dichiarato illegale in Nuova Zelanda perché sperimentale.

La bufala del vaccino Pfizer illegale in Nuova Zelanda

Chiariamolo subito: le vaccinazioni con Pfizer in Nuova Zelanda stanno continuando. Quello che è successo nel paese riguarda la legislazione e solamente quella. In Nuova Zelanda, infatti, esisteva una legge sui medicinali che si è rivelata essere obsoleta e che si è provato a correggere tramite un emendamento (. L’Alta Corte – l’organo tanto nominato dai no vax – ha semplicemente dichiarato che la legge deve essere riscritta. Mai nessuna fonte autorevole ha dichiarato che il vaccino di Pfizer è pericoloso perché sperimentale.

Da dove nasce l’equivoco cavalcato dai no vax

Come si spiega su Bufale.net, la legge in questione ha creato problemi nel corso dell’emergenza sanitaria poiché troppo limitante per il contesto in cui ci siamo trovati. Il ministero ha domandato di poter cambiare la legge ritenuta obsoleta così da rispondere in maniera più tempestiva alla richiesta di vaccini. Quello che è stato dichiarato dalla sentenza dell’Alta Corte è che l’emendamento provvisorio proposto sull’art.23 del Medicines Act 1981 è discutibile. Punto. La conclusione è che piuttosto che, invece di approvare l’emendamento, occorre intervenire direttamente sul Medicines Act.

Il risultato finale è che il governo, tramite il ministro della Sanità Andrew Little, punta a introdurre una nuova legge entro la fine dell’anno per sostituire quella vecchia e nessuno ha mai parlato, da nessuna parte, di questa fantomatica pericolosità del vaccino sperimentale.