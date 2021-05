Se i media italiani riescono a creare confusione anche su Don Matteo

Due giorni fa lanci e rilanci con notizie della sostituzione di Terence Hill con Raoul Bova, provocando polemiche tra i fan della fortunata serie Rai. In realtà, per il momento, la storia è differente

L’avvicendamento, probabilmente, ci sarà. Ma non ora. Eppure i media italiani, giocando con titoli alquanto allusivi (o sbagliando completamente l’interpretazione del nuovo cast di Don Matteo 13) sono riusciti a creare confusioni tra i milioni di fan della fortunata serie televisiva in onda – da anni – su Rai1. Alcuni quotidiani (nelle loro edizioni online) parlavano di Raoul Bova al posto di Terence Hill, facendo pensare a un rapido addio senza passare dal via. La verità è che l’attore che ha interpretato per anni lo “storico” parrocco – prima di Gubbio, poi di Spoleto – rimarrà in sella, almeno per la prossima stagione televisiva.

Detta così, dunque, l’impatto per un probabile e futuro addio di Terence Hill (82 anni) al personaggio di Don Matteo sembra avere contorni ben differenti. Eppure, tra giovedì e venerdì, alcuni importanti quotidiani di informazione (nella loro veste online) hanno seminato il panico pubblicando titoli come questi.

Questi sono il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. Ma basta effettuare una ricerca su Google, nella sezione notizie, con la chiave “Don Matteo 13” per trovare molti altri esempi di siti di informazione (più o meno affidabili) che hanno originariamente trattato questa vicenda seguendo lo stesso spartito. Poi, però, 24 ore dopo il Corriere della Sera ha pubblicato un nuovo contenuto in cui fornisce ai lettori una ricostruzione ben differente sul futuro della serie tv targata Rai.

Don Matteo 13, Raoul Bova non sostituirà Terence Hill

In realtà, quei “fan in rivolta” sono stati provocati da articoli che parlavano dell’avvicendamento “qui e ora” tra Terence Hill e Raoul Bova. Insomma, è la stampa ad aver diffuso una notizia che non è corretta per tempi e modi. Perché se è vero che l’attore romano è entrato a far parte del cast di Don Matteo 13 (le riprese inizieranno lunedì 31 maggio, a Spoleto) è altrettanto vero che quel set sarà condiviso con lo storico volto protagonista delle fortunata serie Rai, come confermato da Lux Vide che produce la fiction.

Bova, infatti, interpreterà un sacerdote al suo primo incarico che affiancherà proprio Don Matteo nel corso delle sue avventure (anche in sella alla sua classica bicicletta). Indizi per il futuro? Probabilmente l’idea di affiancare un volto così noto al personaggio trainante della serie è propedeutico a un possibile avvicendamento futuro (anche per motivi anagrafici), ma dare per scontato l’avvicendamento quando ancora non è così ha creato grande confusione (e irritazione) tra i milioni di fan.

