Facebook si è fatto TikTok, ma non sappiamo ancora come lo userà

Non è inusuale, per un social network, avere un account su altre piattaforme concorrenti. Sicuramente, però, il timing di questo onboarding è particolarmente indicativo. Facebook ha aperto, infatti, un account su TikTok. Il profilo verificato, al momento, ha poco più di 13mila followers e, soprattutto, non ha ancora pubblicato alcun contenuto video. Sembra verosimile che il social network di proprietà di Meta possa seguire la strada intrapresa da altri competitors, come ad esempio Twitter. Quest’ultimo, infatti, ha un profilo su TikTok da oltre 200mila followers e utilizza la piattaforma per pubblicare dei video abbastanza ironici e scanzonati sulle varie possibilità che gli utenti hanno per utilizzare il social network fondato da Jack Dorsey.

Facebook su TikTok, l’apertura dell’account

Twitter, dicevamo. Utilizza spesso anche dei collaboratori o si avvale di “partnership” con creators molto più presenti su TikTok per promuovere, sempre con una modalità di comunicazione da sorriso sulle labbra, funzionalità e opportunità (oltre alle battute più spiritose che vengono twittate sulla piattaforma). Tuttavia, Twitter non è mai stato un diretto competitor di TikTok: non è mai stata una piattaforma di video-blogging (nonostante i ripetuti tentativi di diventarlo), ha sempre puntato molto sul contenuto testuale da 240 caratteri. Un social network di concetto più che di impatto.

Discorso a parte va fatto per Facebook, ma più in generale per la galassia di Meta. Instagram è stato il primo a seguire TikTok quando è diventato chiaro a tutti che i video brevi, selezionati da algoritmi che proponevano questo tipo di intrattenimento agli utenti, potessero essere una nuova forma di comunicazione. I reels sono, di fatto, la replica in app dei video della piattaforma di ByteDance. Adesso, la strada dei reels è stata intrapresa anche da Facebook, con il chiaro intento di approfittare del successo di questo format video. Collusione spazio-tempo, dunque? Sarà interessante monitorare la tipologia di comunicazione che, d’ora in avanti, Facebook adotterà su TikTok.