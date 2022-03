TikTok vicino a un accordo con Oracle negli Stati Uniti

TikTok si sta avvicinando ad un accordo con Oracle Corp per conservare le informazioni dei suoi utenti statunitensi senza che la sua società madre cinese ByteDance vi abbia accesso, sperando di risolvere le preoccupazioni di un comitato di sicurezza nazionale statunitense sull’integrità dei dati sulla popolare app di video brevi, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione. È quanto riporta il sito Market Screener, citando l’agenzia Reuters.

L’accordo arriverebbe un anno e mezzo dopo che il Comitato per gli Investimenti Esteri negli Stati Uniti (CFIUS) ha ordinato a ByteDance di cedere TikTok a causa dei timori che i dati degli utenti statunitensi potessero essere passati al governo comunista cinese. Quell’ordine non è stato applicato dopo che Joe Biden è succeduto a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti l’anno scorso, ma il CFIUS ha continuato a nutrire preoccupazioni sulla sicurezza dei dati di TikTok che ByteDance spera ora di risolvere, hanno detto le fonti. Non è chiaro se il CFIUS troverà che la partnership di TikTok con Oracle risolverà i problemi di sicurezza nazionale che ha identificato, hanno detto le fonti. Un portavoce del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che presiede il CFIUS, non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento. Oracle aveva discusso l’acquisizione di una quota di minoranza di TikTok nel 2020, quando ByteDance era sotto pressione negli Stati Uniti per vendere l’app. Il gigante del cloud computing memorizzerà tutti i dati degli utenti statunitensi di TikTok sui server di dati Oracle nell’ambito della nuova partnership proposta, hanno detto le fonti. Alcuni dei dati di TikTok sono attualmente conservati su Google Cloud di Alphabet Inc. Un team dedicato alla gestione dei dati statunitensi che funge da gatekeeper per le informazioni degli utenti statunitensi e le separa da ByteDance sarà creato in base all’accordo, hanno detto le fonti. Le aziende stanno discutendo una struttura secondo la quale quel team non sarebbe sotto il controllo o la supervisione di TikTok, hanno aggiunto le fonti. TikTok sta anche esplorando partnership con altre aziende tecnologiche su firewall e misure di sicurezza informatica, hanno aggiunto le fonti. ByteDance e Oracle non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. TikTok è una delle app di social media più popolari al mondo, con più di 1 miliardo di utenti attivi a livello globale. Le informazioni degli utenti statunitensi sono attualmente conservate nei centri dati di TikTok in Virginia, con un back-up a Singapore. Gli Stati Uniti stanno controllando sempre di più gli sviluppatori di app sui dati personali che gestiscono, specialmente se alcuni di essi coinvolgono personale militare o di intelligence statunitense. L’azienda cinese Beijing Kunlun Tech Co Ltd è stata costretta a vendere la sua popolare app di incontri gay Grindr nel 2020 dopo che il CFIUS l’ha avvicinata con preoccupazioni di sicurezza nazionale. ByteDance è una delle startup cinesi in più rapida crescita. Possiede il principale aggregatore di notizie del Paese, Jinri Toutiao, così come la controparte cinese di TikTok, Douyin.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]