Zuckerberg vuole fare smartworking per sei mesi all’anno

Facebook in smartworking fino al 2022. E, possibilmente, anche oltre. Ormai – a quanto pare – la tendenza segnalata da Mark Zuckerberg (scoperta grazie soprattutto alla pandemia di coronavirus che ha costretto i dipendenti della maggior parte delle aziende del pianeta a periodi più o meno prolungati di lavoro da casa per evitare il distanziamento sociale) sarà parte dei business plan del social network più famoso al mondo.

Facebook in smartworking, la scelta di Zuckerberg

Il Wall Street Journal è riuscito a recuperare anche una dichiarazione attribuibile a Mark Zuckerberg che riguarderebbe la sua vita privata. Secondo il fondatore di Facebook, nel prossimo anno, lui stesso lavorerà per sei mesi all’anno da casa: «Mi aiuta – avrebbe detto – a fare riflessioni più a lungo termine e mi aiuta a stare più tempo con la mia famiglia, il che mi ha reso più felice e produttivo». In base a questo principio, i dipendenti del social network di Menlo Park saranno per diverso tempo più felici e produttivi.

Zuckerberg, infatti, ha aperto una duplice strada ai dipendenti: lavorare di nuovo in ufficio o continuare in smartworking a tempo indeterminato, con la possibilità di spostarsi anche in giro per il mondo. Del resto, basta una connessione stabile e la reperibilità su decine di app aziendali che aiutano i dipendenti a rimanere in contatto, anche se dovessero trovarsi a lunga distanza l’uno dall’altro.

L’opzione sarà attivabile a partire dal prossimo 15 giugno e permetterà anche altre formule ibride di lavoro da casa: ad esempio, la possibilità di fare turnazioni in azienda e di dividere il proprio tempo di lavoro tra l’ufficio e l’abitazione privata. Una situazione che cambia completamente lo scenario di un anno fa, quando Mark Zuckerberg si riteneva non propriamente soddisfatto dell’esperienza in smartworking. Il problema, a quell’altezza cronologica, veniva individuato nell’assenza di formazione all’interno dell’azienda e nelle maggiori difficoltà nella progressione della carriera. Dall’altro lato, però, lo smartworking andrebbe a incentivare anche nuovi talenti sparsi in giro per il mondo che, magari, per questioni familiari o economiche non hanno ancora la possibilità di trasferirsi nella Silicon Valley. Se i social network dettano le tendenze, sarà da scommetterci che anche lo smartworking rientrerà tra quelle imitate anche da altre aziende.