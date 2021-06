Facebook sta testando la monetizzazione per i video più corti di un minuto

A dare la notizia via social è Matt Navarra, social media consultant di Facebook: «Facebook sta testando la monetizzazione per i video più brevi di un minuto. Grazie al test i creator coinvolti nella fase di testing potranno pubblicare annunci in video che vanno dai 15 secondi ai 3 minuti di lunghezza. Una possibilità in più per tutti coloro che vogliono guadagnare grazie alle inserzioni in-stream di Facebook, ovvero annunci brevi che possono essere pre-roll, mid-roll e con immagini che durano pochi secondi piazzate all’interno del video. Buone notizie per chi guadagna tramite la monetizzazione video Facebook, quindi.

Aumentano le possibilità di monetizzazione video Facebook

Facebook is testing monetization for short videos <1 minute long! The test allows creators to run ads in videos of 15 secs – 3 mins in length h/t @theduanethan pic.twitter.com/SubJiVXEUe — Matt Navarra (@MattNavarra) June 4, 2021

Coloro che da adesso hanno la possibilità di provare a monetizzare in questo nuovo modo vedranno una schermata come quella dello screen: «La lunghezza minima del video richiesta per monetizzare è stata accorciata a 15 secondi. Ora puoi monetizzare con video di una lunghezza che può variare da 15 a 180 secondi». Per sfruttare questa nuova possibilità si procede come al solito: andando su Creator Studio nella sezione Monetizzazione si può scegliere come ricevere i pagamenti e abilitare il posizionamento automatico degli annunci nei video pubblicati negli ultimi 30 giorni (anche in quelli più corti di un minuto con questa ultima novità, appunto).

Facebook dà la possibilità di decidere dove piazzare le inserzioni

Il social di Mark Zuckerberg dà la possibilità di scegliere dove piazzare le inserzioni in due modi. C’è la scelta consigliata, ovvero quella selezionando la quale prevede che sia Facebook a inserire automaticamente gli annunci in cui è presente una pausa naturale di un paio di secondi nei video selezionati; in alternativa, si può fare una scelta personalizzata andando a selezionare una casella che permette a Facebook di regolare il punto di interruzione dell’annuncio di 10 secondi. Questa scelta consigliata per ottimizzare l’esperienza dei follower.