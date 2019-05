Fabio Fazio andrà a Raidue nella prossima stagione

Lo avevano dato addirittura in quota Mediaset. Fabio Fazio, invece, resterà in Rai. Non più sulla rete ammiraglia, ma su Raidue: nella prossima stagione televisiva (2019/2020), Che tempo che fa andrà in onda sulla seconda rete. L’accordo è stato trovato nella giornata di oggi, dopo un incontro che si è svolto a Milano con il direttore di rete Carlo Freccero, sempre stato in sintonia con il conduttore.

Fabio Fazio condurrà Che Tempo Che Fa su Raidue

Per la prossima stagione sono già state gettate delle basi piuttosto solide che riguarderanno la programmazione e la progettazione del ruolo di Fabio Fazio all’interno di Raidue: sul tavolo, stando alle prime indiscrezioni, ci sarebbero anche delle indicazioni di massima per una fascia preserale che precederà il programma vero e proprio.

La telenovela Fazio, dunque, sembra essere arrivata al capolinea. Dopo le polemiche delle ultime settimane, infatti, il conduttore sembrava destinato a un futuro molto lontano da Viale Mazzini. La cancellazione delle ultime tre puntate della seconda serata di Che Fuori Tempo Che Fa sembravano il viatico per una rescissione dell’importante contratto che la Rai ha stipulato con il conduttore.

Fabio Fazio: la sua avventura su Raidue durerà almeno un anno

Invece, l’incontro con Carlo Freccero è stato pacificatore. Fabio Fazio allunga di un altro anno il suo orizzonte in Rai. Ma dopo il 2020 c’è il rischio concreto di perderlo: se la situazione del servizio pubblico dovesse restare la stessa, con la direttrice di Raiuno Teresa De Sanctis che non nutre particolare simpatia nei suoi confronti e con Carlo Freccero che ha già annunciato che l’anno prossimo non sarà direttore di Raidue, allora potrebbero davvero partire le trattative che porteranno Fabio Fazio lontano dalla Rai.