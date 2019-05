L’offerta di Mediaset a Fabio Fazio: cinque anni di contratto, cifre top secret

Spunta una clamorosa proposta top secret. Il Giornale, quotidiano molto informato – per prossimità – alle vicende di casa Mediaset, parla di una trattativa che, se confermata, avrebbe dell’incredibile: Fabio Fazio a Mediaset, con un contratto di 5 anni a cifre top secret. Inoltre, il conduttore ligure non incontrerebbe nessun ostacolo sulla sua strada: per condurre un programma di intrattenimento politico, avrebbe carta bianca.

LEGGI ANCHE > Formigli dice che Salvini ha un problema patologico con Fabio Fazio | VIDEO

Fabio Fazio a Mediaset: l’indiscrezione

Campione di ascolti con Che Tempo Che Fa sulla Rai, Mediaset ha fiutato l’occasione imprenditoriale. Al momento, infatti, a Cologno Monzese ci sarebbero meno condizionamenti politici che in viale Mazzini, con la linea che sta dietro Mediaset – di proprietà della famiglia Berlusconi – ben distante da quella maggioranza M5S-Lega che proprio non tollera, e lo ha dimostrato in diverse sedi e in diverse occasioni, la presenza di Fabio Fazio in televisione.

Fabio Fazio a Mediaset: cosa ci si aspetta

L’azienda «da sempre sinonimo di libertà di espressione e di comunicazione» concederebbe una prima serata a Fabio Fazio che, dopo Maria De Filippi, sarebbe l’altro top player all’ombra del Biscione. Un colpo senz’altro milionario. Dove i milioni saranno sia quelli dell’eventuale contratto, sia quelli degli ascolti. Fabio Fazio ha sempre dimostrato di avere un pubblico ormai fidelizzato: riuscirà anche nell’ultima grande impresa, ovvero quella di farli passare dalle braccia (sempre meno rassicuranti) di mamma Rai a quelle di Mediaset. Fabio Fazio a Mediaset, dunque, resta ancora una suggestione. Ma il tormentone, ormai, è stato fatto partire.

(Foto: ANSA / DANIEL DAL ZENNARO)