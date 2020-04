Eurovision Song Contest 2020, show speciale in onda il 16 maggio

Eurovision Song Contest 2020 in programma a Rotterdam è stato cancellato a causa del coronavirus per il disappunto di tutti gli appassionati, ma comunque ci sarà un grande evento a tirare loro su il morale. Il 16 maggio alle 21 andrà infatti in onda quando avrebbe dovuto svolgersi la finalissima uno show speciale con gli artisti che canteranno da casa loro quelle che avrebbero dovuto essere le canzoni in gara. L’evento si chiamerà Eurovision: Europe Shine A Light e sarà non competitivo. Un evento quindi sulla falsa riga del Musica che unisce andato in onda ieri sera.

Il programma sarà prodotto dalla tv olandese proprio come sarebbe dovuto essere Eurovision Song Contest 2020, la conduzione è affidata a Chantal Janzen e Edsilia Rombley e Jan Smit. Oltre ai cantanti in gara, tra cui il nostro Diodato, sono attesi anche super ospiti e l’Italia potrebbe comparire a sorpresa con vecchie glorie come l’ex vincitore Toto Cutugno o Raphael Gualazzi. Lo show dovrebbe durare all’incirca due ore e la scaletta verrà resa nota nelle prossime settimane, ma sono attese diverse sorprese.

L’EBU ha invitato tutte le tv, compresa quindi la Rai, a trasmettere in prima serata l’evento speciale Eurovision Song Contest il prossimo 16 maggio.