L’Italia è in difficoltà e questa sera con l’evento Musica che Unisce il mondo della musica e dello sport cercheranno di regalare divertimento e sollievo alle famiglie. Dalle 20.35 su Rai1, RaiPlay, Radio 2 e in streaming su YouTube, Facebook e sul neonato portale dedicato www.musicacheunisce.it si svolgerà infatti una serata benefica per raccogliere fondi per la Protezione Civile. Il narratore d’eccezione sarà il grande Vincenzo Mollica, storica amatissima voce del giornalismo italiano andato in pensione a fine febbraio.

Un evento unico ed irripetibile, visto che ogni artista che partecipare registrerà il proprio contenuto da casa senza percepire nulla, anzi contribuendo pienamente alla sensibilizzazioni delle donazioni verso la Protezione Civile che sta lottando in prima linea contro il coronavirus. Protagonisti dunque tanti cantanti, da Tiziano Ferro fino ad Alessandra Amoroso, ma anche personaggi dello sport come Valentino Rossi e della tv come Luca Zingaretti. Un evento simile è andato recentemente live su Instagram in America, con Elton John e i suoi amici che su FOX hanno raccolto fondi sempre contro la pandemia da Covid-19.

Musica che unisce, tutte le voci di questa sera

A prendere parte a Musica che Unisce saranno Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Måneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso, ma anche tanti altri saranno gli artisti presenti.

Musica che unisce, anche spettacolo e sport

Non sono soltanto cantanti quelli che hanno risposto all’appello a favore della Protezione Civile, anzi Musica che unisce può contare su grandissimi nomi dello spettacolo e dello sport: il divulgatore Alberto Angela, il ballerino Roberto Bolle, gli attori Luca Zingaretti, Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino e Paola Cortellesi e gli sportivi Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci e Valentino Rossi ma anche tanti altri.

L’appuntamento dunque è questa sera su Rai 1, anche perché tutte queste stelle insieme sarà difficile rivederle nello stesso programma.